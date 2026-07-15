Honor bereitet die Vorstellung des weltweit ersten Smartphones mit Roboter-Kamera vor

Das chinesische Unternehmen Honor schließt die Arbeiten an einem neuen Flaggschiff ab, dem Honor Robot Phone, das den Markt für Mobilgeräte revolutionieren soll. Das Gerät hat die Zertifizierung durch die chinesische Regulierungsbehörde 3C erfolgreich bestanden, wodurch erste offizielle Details zu seinen technischen Möglichkeiten bekannt wurden. Das Hauptmerkmal des Smartphones ist sein bewegliches, also robotergestütztes Kameramodul, eine Technologie, die auf dem Weltmarkt derzeit ihresgleichen sucht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Den Zertifizierungsunterlagen zufolge unterstützt dieses Gerät mit der Modellnummer APH-AN00 ein 120 W ultraschnelles Ladesystem. Dies ermöglicht es Benutzern, das Gerät in wenigen Minuten vollständig aufzuladen. Laut der Publikation ixbt.com ist die offizielle Premiere des neuen Flaggschiffs für August dieses Jahres geplant.

Roboter-Kamera und KI-Funktionen

Der bemerkenswerteste Aspekt des Honor Robot Phone ist sein Kameramodul, das über ein Drei-Achsen-Stabilisierungssystem verfügt und sich mit vier Freiheitsgraden (4DoF) bewegen kann. Dieses System ermöglicht es der Kamera, unabhängig zu schwenken, zu neigen und auszufahren. Mithilfe von KI-Algorithmen kann die Kamera Objekte automatisch verfolgen und Pan-Tilt-Zoom-Funktionen (PTZ) ausführen.

Insider teilen zudem interessante Informationen über die optischen Fähigkeiten des Geräts. Es wird vermutet, dass das Honor Robot Phone das erste Smartphone in der Geschichte des Unternehmens sein wird, das mit zwei 200-Megapixel-Sensoren ausgestattet ist. Die Arbeit an der Farbwiedergabequalität und den filmischen Effekten erfolgte in Zusammenarbeit mit Experten der bekannten Marke ARRI.

Hohe Leistung und Prozessor der nächsten Generation

Als Herzstück des Smartphones wurde die neueste Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Plattform gewählt. Dieser auf einem 3 nm Prozess basierende Chip ist deutlich effizienter als die Vorgängergeneration. Insbesondere steigert der neue Prozessor die Leistung um 20 Prozent und die Geschwindigkeit bei der Verarbeitung von KI-Aufgaben um 37 Prozent.

Energieeffizienz um 35 Prozent verbessert;

Grafikverarbeitungsgeschwindigkeit deutlich erhöht;

KI-gestützte Bildbearbeitung in Echtzeit verfügbar.

Diese technologischen Innovationen dürften die Position der Marke Honor auf dem weltweiten Smartphone-Markt weiter festigen. Besonders für Nutzer, die sich mit mobiler Fotografie und Video-Blogging beschäftigen, eröffnet das Roboter-Kamerasystem neue Horizonte. Obwohl der genaue Preis und das Datum für den internationalen Marktstart noch nicht bekannt gegeben wurden, wird die Präsentation im August alle Fragen klären.