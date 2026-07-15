Apple startet seine KI auf dem chinesischen Markt: Partnerschaft mit Alibaba

Apple hat einen wichtigen Schritt unternommen, um sein generatives KI-System Apple Intelligence auf den chinesischen Markt zu bringen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat die Cyberspace Administration of China (CAC) die Nutzung der Apple-Dienste genehmigt. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Apple das Qwen-KI-Modell von Alibaba in seine Betriebssysteme iOS, iPadOS, macOS und visionOS integrieren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Diese Partnerschaft ist für Apple strategisch äußerst wichtig, da China einer der größten und profitabelsten Märkte für das Unternehmen bleibt. Im zweiten Quartal dieses Jahres stieg der Umsatz von Apple in China um 28 Prozent auf 20,5 Milliarden Dollar. Zudem haben iPhone-Smartphones nach den kürzlich durchgeführten großen Rabattaktionen und Shopping-Festivals wieder den zweiten Platz auf dem heimischen Markt eingenommen.

Schwierigkeiten bei der Wahl eines lokalen Partners

Der Prozess zur Einführung von Apple Intelligence in China verlief nicht reibungslos. Zunächst gab es Berichte über Verhandlungen mit Baidu, doch es traten Probleme bei der Anpassung der Modelle an die Anforderungen lokaler Nutzer auf. Es heißt auch, dass Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit anderen großen Technologiegiganten wie DeepSeek und ByteDance geprüft wurden.

Aufgrund dieser Sondierungen und Verhandlungen verzögerte sich die Einführung der 2024 debütierten Apple Intelligence-Funktionen auf dem chinesischen Markt etwas. Letztendlich ebnet die mit Alibaba getroffene Vereinbarung den Weg, um fortschrittliche Funktionen wie das Verstehen und Generieren von Texten und Bildern auf Apple-Geräten bereitzustellen.

Alibaba und Marktreaktion

In einer Stellungnahme gegenüber CNBC bestätigten Vertreter von Alibaba, dass das Qwen-Modell vollständig in das Apple Intelligence-Ökosystem integriert werden soll. Obwohl keine genauen Zeitpläne bekannt gegeben wurden, wirkten sich diese Nachrichten positiv auf die Finanzmärkte aus. Insbesondere stiegen die Alibaba-Aktien vor Handelsbeginn an den US-Börsen um 4 Prozent und legten später um mehr als 6 Prozent zu.

Nach chinesischem Recht müssen ausländische Unternehmen lokal lizenzierte Modelle verwenden, um KI-Dienste auf ihren Geräten anzubieten. Die Partnerschaft zwischen Apple und Alibaba ist nicht nur eine technologische Neuerung, sondern auch ein Beweis dafür, dass Apple sich mit den Regulierungsbehörden in China geeinigt hat und seine Position stärkt.