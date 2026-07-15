Microsoft behebt Rekordzahl an Schwachstellen: Künstliche Intelligenz hilft

Microsoft hat eine rekordverdächtige Anzahl an Updates zur Behebung von Sicherheitslücken in seinen Softwareprodukten, einschließlich Windows und Office, angekündigt. Das größte Patch-Paket in der Geschichte des Unternehmens erregt die Aufmerksamkeit von Branchenexperten, nicht nur aufgrund des Risikoniveaus, sondern auch wegen der Technologien, die zu deren Identifizierung eingesetzt wurden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut Informationen von Krebs on Security konnte der Tech-Gigant im Rahmen des traditionellen „Patch Tuesday“ insgesamt 570 Sicherheitslücken schließen. Dies ist das höchste Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens, und Microsoft-Experten betonen, dass die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (AI) maßgeblich zu dieser Effizienz beigetragen haben.

Mindestens zwei der identifizierten Schwachstellen werden als „Zero-Day“-Lücken eingestuft. Das bedeutet, dass Hacker diese Schwachstellen bereits ausgenutzt haben, bevor Microsoft sie identifizieren und einen Patch entwickeln konnte. Solche Risiken gelten als schwerwiegendste Bedrohung für die Systemsicherheit, da Benutzer für einen gewissen Zeitraum völlig ungeschützt waren.

Gefährliche Schwachstellen und Warnungen von Regierungsbehörden

Unter den behobenen Fehlern sticht eine kritische Schwachstelle in Windows Server besonders hervor. Dieser Bug ermöglicht es Hackern, ihre Berechtigungen von einem normalen Benutzer auf die eines Systemadministrators zu erweitern. Dies hätte Angreifern die vollständige Kontrolle über das gesamte Unternehmensnetzwerk ermöglichen können.

Eine weitere gefährliche Schwachstelle betrifft den SharePoint-Dateifreigabeserver. Die US-Agentur für Cybersicherheit und Infrastrukturschutz (CISA) hat gewarnt, dass Hacker diese Lücke bereits für Angriffe auf verschiedene Organisationen nutzen. In Anbetracht der Tatsache, dass viele staatliche und private Organisationen in Usbekistan diese Plattformen ebenfalls nutzen, ist eine sofortige Systemaktualisierung von entscheidender Bedeutung.

Laut Pavan Davuluri, Leiter der Windows-Abteilung bei Microsoft, finden Verteidiger dank der Weiterentwicklung von AI-Modellen versteckte Fehler im Softwarecode immer schneller. „Da uns AI hilft, mehr Probleme zu identifizieren, wird es für Kunden zur Normalität, in den monatlichen Updates mehr Korrekturen zu sehen“, betonte er.

Versteckte Risiken in altem Code

Experten sind der Meinung, dass einige Teile des Windows-Betriebssystemcodes vor Jahrzehnten geschrieben wurden und Schwachstellen darin über Jahre hinweg „geschlummert“ haben könnten. Moderne AI-Algorithmen zeigen eine hohe Effizienz bei der Suche nach solch komplexen Fehlern, die für das menschliche Auge schwer zu erkennen sind.

Mit diesem umfassenden Update hat Microsoft nicht nur aktuelle Risiken beseitigt, sondern auch eine neue Ära in der Cybersicherheit eingeläutet. Das Rennen zwischen Hackern und Sicherheitsingenieuren verlagert sich nun auf das Feld der AI-Technologien. Benutzern wird empfohlen, ihre Sicherheitseinstellungen zu überprüfen und alle empfohlenen Pakete zu installieren.