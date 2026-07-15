50-Millionen-Dollar-Tyrannosaurus: „Gash“ bricht Rekord

Foto: Sotheby's/Facebook

Ein Skelett eines Tyrannosaurus rex, der vor etwa 67 Millionen Jahren lebte, wurde bei einer Auktion von Sotheby's für 50,1 Millionen Dollar versteigert. Dieses Fossil mit dem Spitznamen „Gash“ ist damit als das teuerste jemals versteigerte Dinosaurierskelett in die Geschichte eingegangen.

Ursprünglich wurden 20–30 Millionen erwartet, doch der Preis schoss in die Höhe

Vor der Sotheby's-Auktion wurde „Gash“ auf etwa 20–30 Millionen Dollar geschätzt. Doch der Bieterwettstreit war intensiv und der Endpreis erreichte 50,1 Millionen Dollar.

Dieses Ergebnis stellte einen neuen Rekord auf dem Fossilienmarkt auf. „Gash“ ist nun nicht nur ein großer und gut erhaltener Tyrannosaurus rex, sondern auch das weltweit teuerste bei einer Auktion verkaufte Dinosaurierskelett.

Der „Apex“-Rekord wurde übertroffen

Der bisherige Rekord wurde von einem Stegosaurus-Skelett namens „Apex“ gehalten, das 2024 bei Sotheby's für 44,6 Millionen Dollar verkauft wurde.

„Gash“ hat diesen Wert übertroffen und zeigt einmal mehr, wie hoch die Preise auf dem Markt für paläontologische Fossilien gestiegen sind.

Fossil Art Verkaufspreis Gash Tyrannosaurus rex 50,1 Mio. Dollar Apex Stegosaurus 44,6 Mio. Dollar Stan Tyrannosaurus rex 32 Mio. Dollar

Warum ist „Gash“ so teuer?

Laut der Objektbeschreibung gilt „Gash“ als einer der größten Tyrannosaurier. Er ist fast 4 Meter hoch und etwa 12 Meter lang.

Das Skelett besteht aus 183 Knochenelementen. Besonders interessant ist, dass seltene Bauchrippen – Gastralia – erhalten geblieben sind: 30 von 32 sind vorhanden.

Solche Details steigern den Wert des Fossils für Wissenschaftler und Sammler enorm, denn während T-Rex-Skelette zwar gefunden werden, sind Exemplare in diesem Erhaltungszustand sehr selten.

Auch der Schädel ist sehr gut erhalten

Ein weiterer wichtiger Aspekt von „Gash“ ist sein Schädel. Berichten zufolge ist der Schädel zu etwa 82 Prozent erhalten und enthält alle sechs Zahnreihen.

Insgesamt ist das Skelett nach Knochenanzahl zu etwa 61 Prozent und nach Gewicht zu 75–80 Prozent erhalten.

Diese Werte sind für ein großes Raubtier, das wie der T-Rex vor 67 Millionen Jahren lebte, sehr hoch. Einfach gesagt: „Gash“ ist ein Fund, der die Menschen in einem Museum in Staunen versetzen würde.

Wo wurde er gefunden?

Das „Gash“-Skelett wurde auf einer privaten Ranch in South Dakota, USA, gefunden. Die Ausgrabungen dauerten von 2021 bis 2023.

Der Spitzname des Dinosauriers wurde zu Ehren des Ranchbesitzers vergeben.

South Dakota gilt als eine der wichtigsten Regionen für Funde großer Dinosaurierfossilien wie des T-Rex. Die geologischen Schichten dort haben Spuren des Lebens von vor Millionen von Jahren bewahrt.

Eine Frage für Wissenschaftler: Kommt er ins Museum?

Wenn solche Fossilien verkauft werden, entsteht immer eine große Debatte: Bleibt das Skelett in einer Privatsammlung oder wird es der Öffentlichkeit und der Wissenschaft in einem Museum zugänglich gemacht?

Laut AP hoffen Paläontologen, dass der neue Besitzer „Gash“ für wissenschaftliche und pädagogische Zwecke öffentlich ausstellt.

Denn solche Funde sind nicht nur teure Exponate. Durch sie können Wissenschaftler mehr über den Körperbau, das Wachstum, die Fortbewegung, den Jagdstil und die Evolution von Dinosauriern erfahren.

Warum ist der Fossilienmarkt so heiß?

In den letzten Jahren wurden Dinosaurierskelette für riesige Summen verkauft, ähnlich wie Kunstwerke, seltene Autos und teure Sammlerstücke.

Dafür gibt es mehrere Faktoren:

• Dinosaurier wie der Tyrannosaurus rex sind in der Popkultur sehr beliebt;

• Gut erhaltene Skelette sind selten;

• Wohlhabende Sammler interessieren sich zunehmend für naturhistorische Objekte;

• Der Wettbewerb bei Auktionen treibt die Preise stark in die Höhe;

• Jeder neue Rekord heizt den Markt für zukünftige Verkäufe weiter an.

Es gibt jedoch auch Kritiker dieses Prozesses. Sie sind der Meinung, dass die Zugänglichkeit für die Wissenschaft abnehmen könnte, wenn seltene Fossilien in private Hände gelangen.

Der Preis von 67 Millionen Jahren Geschichte

Der Verkauf von „Gash“ für 50,1 Millionen Dollar ist einerseits ein erstaunlicher Rekord. Andererseits bringt er die Frage, wem das naturhistorische Erbe gehören sollte, wieder auf die Tagesordnung.

Dieses Skelett lag Millionen von Jahren unter der Erde, gelangte in die Hände von Wissenschaftlern und Ausgräbern und ist nun als das teuerste Dinosaurierfossil der Welt auf dem Weg zu seinem neuen Besitzer.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Bleibt „Gash“ in einer Privatsammlung oder werden Millionen von Menschen die Möglichkeit haben, ihn in einem Museum zu sehen?