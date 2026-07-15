Realme stellt Narzo 100x 5G Smartphone mit rekordverdächtigem 8000 mAh Akku vor

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Realme stellt Narzo 100x 5G Smartphone mit rekordverdächtigem 8000 mAh Akku vor

Die Akkulaufzeit bleibt eines der dringendsten Probleme auf dem Smartphone-Markt. Realme hat einen neuen Schritt in diese Richtung unternommen und offiziell sein neuestes erschwingliches und ausdauerndes Modell Narzo 100x 5G vorgestellt. Die Hauptmerkmale des Geräts sind seine enorme Akkukapazität und die lange Lebensdauer. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Laut ixbt.com ist das neue Realme Narzo 100x 5G mit einem 8000 mAh Akku ausgestattet. Der Hersteller gibt an, dass diese Kapazität bei einer einzigen vollen Ladung bis zu drei Tage aktive Nutzung ermöglicht. Wichtig ist, dass der Akku auch nach 1600 Ladezyklen noch über 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität behält, was etwa vier Jahren intensiver Nutzung entspricht.

Technische Möglichkeiten und Display-Eigenschaften

Das Smartphone überzeugt nicht nur durch seinen Akku, sondern auch durch seine Display-Spezifikationen. Das Gerät verfügt über einen 6,8-Zoll-LCD-Bildschirm, der eine Bildwiederholrate von 144 Hz unterstützt, was eine extrem flüssige Bedienung der Benutzeroberfläche und Spiele gewährleistet. Die Bildschirmhelligkeit erreicht 1200 nits, was eine gute Lesbarkeit auch an sonnigen Tagen ermöglicht.

Die Leistung des Narzo 100x 5G wird vom MediaTek Dimensity 6300 Prozessor angetrieben. Das Gerät arbeitet mit LPDDR4X RAM und UFS 2.2 Speicherstandards. Um Überhitzung zu vermeiden, haben die Ingenieure eine Dampfkammer-Kühlung mit einer Fläche von 5300 mm2 implementiert. Für Gaming-Enthusiasten gibt es zudem eine „Bypass Charging“-Funktion, die den Strom direkt an das System leitet, anstatt an den Akku, um die Wärmeentwicklung zu reduzieren.

Laden und zusätzliche Funktionen

Das Smartphone unterstützt 45 W Schnellladetechnologie. Es kann zudem andere Geräte per kabelgebundenem Reverse Charging mit 27 W aufladen. Das Gehäuse ist 8,8 mm dick und wiegt 224 Gramm, was für eine solch große Akkukapazität recht kompakt ist.

  • Hauptkamera: 50 MP;
  • Frontkamera: 8 MP;
  • Schutzklasse: IP65 (Staub- und Wasserschutz);
  • Betriebssystem: Realme UI 7.0 basierend auf Android 16;
  • AI Pulse Light: Spezieller Lichtindikator auf der Rückseite.
Das Realme Narzo 100x 5G ist derzeit auf dem indischen Markt erhältlich. Die Basisvariante mit 4/128 GB Speicher kostet etwa 245 Dollar, die Top-Version mit 6/256 GB liegt bei etwa 290 Dollar. Sollte das Modell offiziell auf den Markt kommen, wird aufgrund des langlebigen Akkus ein großes Interesse bei Kurieren und Reisenden erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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