Suno KI wird beschuldigt, Daten von YouTube und anderen Plattformen zu stehlen

Ein neuer Konflikt ist um den KI-Musikdienst Suno entbrannt. Durch einen Hackerangriff erlangte Daten deuten darauf hin, dass das Unternehmen möglicherweise zehntausende urheberrechtlich geschützte Audiodateien von YouTube Music, Deezer und anderen großen Plattformen illegal zum Training seiner Algorithmen verwendet hat. Dies stellt nicht nur eine Herausforderung für die Technologieethik dar, sondern auch für das globale Urheberrecht. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut einem Bericht von 404 Media gelang es einem unbekannten Hacker, durch den Diebstahl von Zugangsdaten eines Suno-Mitarbeiters auf den internen Quellcode des Unternehmens zuzugreifen. Die Dokumente enthüllten, dass das Suno-System Daten mittels "Scraping" (automatisierte Sammlung) aus jahrzehntelangen Musikbibliotheken, dem Portal Genius, Stock-Audio und sogar RSS-Feeds von Podcasts bezog.

Urheberrecht und die Debatte um "Fair Use"

Die Geschäftsführung von Suno hatte zuvor eingeräumt, dass ihre Modelle auf öffentlich zugänglichen Internetdaten trainiert werden. Das Unternehmen versucht dies mit der "Fair Use"-Doktrin des US-Rechts zu rechtfertigen. Große Plattenstudios und Musiklabels widersprechen dem jedoch entschieden. Sie betonen, dass das Sammeln von Daten unter Umgehung der Schutzsysteme von Plattformen wie YouTube einen groben Verstoß gegen den Digital Millennium Copyright Act (DMCA) sowie gegen die Nutzungsbedingungen darstellt.

Dieses Problem beschränkt sich nicht nur auf Suno. Auch der Hauptkonkurrent Udio sieht sich mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert. Interessanterweise wurde Google, der Eigentümer von YouTube, selbst von Buchverlagen wegen Diebstahls geistigen Eigentums verklagt. Diese Kette zeigt, wie komplex die Frage der Datenquellen in der KI-Industrie ist.

Benutzerdaten in Gefahr

Der Hackerangriff beschränkte sich nicht nur auf technischen Code. Es stellte sich heraus, dass der Angreifer auch Zugriff auf E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Teile von Kreditkartendaten von Kunden im Stripe-Zahlungssystem hatte. Dies bedeutet, dass die persönlichen Daten von Millionen Nutzern des Dienstes gefährdet sind.

Suno hat seine Nutzer nicht offiziell über diese große Sicherheitslücke informiert, die im November 2025 auftrat. Unternehmensvertreter bezeichneten den Vorfall lediglich als "begrenztes Sicherheitsereignis, das schnell behoben wurde". Unabhängige Experten befürchten jedoch, dass die Lage weitaus ernster sein könnte.

Diese Nachricht ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da Dienste wie Suno und Udio bei lokalen Content-Erstellern immer beliebter werden. Sollten die Gerichtsverfahren zugunsten der Labels ausgehen, könnten die Aktivitäten dieser Plattformen eingeschränkt werden oder die Abonnementpreise drastisch steigen. Der Kampf zwischen Tech-Giganten und Urheberrechtsinhabern erreicht derzeit eine neue Stufe.