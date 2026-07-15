Der Technologiegigant Google hat eine neue Ära in seiner Strategie für nachhaltige Energie eingeläutet. Das Unternehmen hat seinen bisher größten Vertrag für den Bau riesiger Solarpaneele und eines Energiespeichersystems in Arkansas unterzeichnet. Dieses Projekt wird nicht nur die Rechenzentren des Unternehmens mit Strom versorgen, sondern auch fast 6 Prozent des gesamten Energiebedarfs des Bundesstaates während der Spitzenlastzeiten decken. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Projekt Steel River Energy Center, das in Zusammenarbeit mit Cypress Creek Energy umgesetzt wird, besteht aus drei Phasen. In den ersten beiden Phasen werden 1 GW Solarkapazität und Batteriesysteme mit einer Kapazität von 1,9 GWh installiert. Der Gesamtwert und der Umfang des Projekts sind so groß, dass es nach seiner vollständigen Fertigstellung der größte Solarenergiekomplex in den USA sein wird.

Strategie für saubere Energie und Nachhaltigkeit

Google tritt bei diesem Projekt nicht nur als Investor auf, sondern hat sich auch verpflichtet, die gesamte erzeugte Energie abzunehmen. Dieser Schritt steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, seinen Betrieb bis 2030 vollständig mit kohlenstofffreier Energie zu versorgen. Die Kombination von Solarpaneelen mit riesigen Batterien ermöglicht es, Energie zu jeder Tageszeit in das Netz einzuspeisen, was die Stabilität erneuerbarer Quellen erhöht.

Laut ixbt.com wird die dritte Phase des Projekts voraussichtlich 2029 an das allgemeine Netz angeschlossen. Bis dahin wird die Gesamtkapazität des Komplexes 1,8 GW Solarenergie und 2,9 GWh Energiespeicherkapazität erreichen. Cypress Creek hat bereits 3,5 Milliarden Dollar an Finanzmitteln für die ersten Teile des Projekts gesichert.

Die Konfrontation zwischen Elon Musk und Google

Interessanterweise befindet sich dieses umweltfreundliche Projekt von Google in der Nähe einer umstrittenen Anlage von Elon Musks Unternehmen xAI. Während Google in saubere Energie investiert, nutzt xAI nicht genehmigte Erdgasturbinen, um sein Colossus-Rechenzentrum zu betreiben. Die Entfernung zwischen den beiden Anlagen beträgt nur 40 Meilen.

Wie Reuters berichtet, betreibt Elon Musks xAI etwa 60 Gasturbinen ohne föderale Umweltgenehmigungen. Diese Situation wird von der Öffentlichkeit und Umweltschützern scharf kritisiert, da der Chef eines Unternehmens, das Solarpaneele herstellt, wie Tesla, für seine Rechenzentren auf traditionelle und umweltschädliche Brennstoffe setzt.

Die Erfahrungen großer Marken wie Google sind auch für sonnige Länder wie Usbekistan von großer Bedeutung. Die Technologie der Integration von Solarenergie mit Batterien gilt als die effektivste Lösung, um künftige Energieengpässe zu beseitigen. Dieses Projekt von Google setzt neue Maßstäbe für ökologische Verantwortung unter den Technologiegiganten.