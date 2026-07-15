Whatnot übernimmt Startup Shaped: KI-Revolution im Live-Handel

·1·Technologie
Whatnot übernimmt Startup Shaped: KI-Revolution im Live-Handel

Whatnot, eine der größten Live-Handelsplattformen in den USA, hat die Übernahme des Startups Shaped bekannt gegeben, um seine KI-Fähigkeiten auszubauen. Das auf Machine Learning spezialisierte Unternehmen Shaped wird nun daran arbeiten, personalisierte Empfehlungen und die Suche für Whatnot-Nutzer in Echtzeit zu verbessern. Diese Vereinbarung hilft Millionen von Käufern auf der Plattform, die gesuchten Produkte in Sekunden zu finden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch sind Empfehlungssysteme für Live-Streaming-Verkaufsplattformen wie Whatnot äußerst komplex. Im Gegensatz zu herkömmlichen E-Commerce-Plattformen sind die Produktkataloge hier nicht statisch: Auktionen können nur wenige Minuten dauern oder der Warenbestand kann in Sekunden ausverkauft sein. Die Technologie von Shaped ermöglicht die Analyse dieser dynamischen Änderungen in Echtzeit.

Technologische Herausforderungen im Live-Handel

Emmanuel Fuentes, VP für Daten und KI bei Whatnot, betonte, dass sich die Interessen eines Käufers im Live-Handel während einer Übertragung mehrmals ändern können. In den letzten sechs Jahren hatte das Unternehmen die Latenzzeit seiner Empfehlungssysteme von einem Tag auf wenige Minuten reduziert. Die Integration von Shaped soll diesen Prozess auf ein nahezu sofortiges (Echtzeit-)Niveau heben.

Derzeit verarbeiten die Systeme von Whatnot wöchentlich über 500.000 Stunden Live-Video und Millionen von Interaktionen. Die von Shaped entwickelten Algorithmen kombinieren Large Language Models (LLM) mit Machine Learning, um Nutzern basierend auf ihren bisherigen Käufen die relevantesten Live-Streams vorzuschlagen.

Neues Forschungsteam und Zukunftspläne

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Gründerin und CEO von Shaped, Tullie Murrell, sowie über zehn Ingenieure und Forscher dem Whatnot-Team beitreten. Es ist erwähnenswert, dass Murrell vor der Gründung ihres Startups bei Meta tätig war. Sie wird nun die neu gegründete Applied AI Research-Gruppe bei Whatnot leiten.

Die Wachstumsrate der Whatnot-Plattform ist beeindruckend:

  • Die Anzahl der von Verkäufern getätigten Bestellungen hat 1 Milliarde überschritten;
  • In der letzten Investitionsrunde nahm das Unternehmen 225 Millionen Dollar auf und erreichte eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar;
  • Im letzten Jahr kamen 20 Millionen neue Käufer auf die Plattform.

Heute beschränkt sich Whatnot nicht mehr nur auf Sammlerstücke, sondern hat den Verkauf in über 80 neuen Kategorien wie Kunst, Golfausrüstung und Vinyl-Schallplatten gestartet. In einer Zeit, in der Einzelhandelsriesen wie eBay und Poshmark KI schnell in ihre Plattformen integrieren, ist diese Übernahme durch Whatnot ein wichtiger Schritt zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt.

WhatnotShapedKünstliche IntelligenzStartupE-Commerce
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Suno KI wird beschuldigt, Daten von YouTube und anderen Plattformen zu stehlenSuno KI wird beschuldigt, Daten von YouTube und anderen Plattformen zu stehlenHeute, 22:21Microsoft behebt Rekordzahl an Schwachstellen: Künstliche Intelligenz hilftMicrosoft behebt Rekordzahl an Schwachstellen: Künstliche Intelligenz hilftHeute, 21:59Realme stellt Narzo 100x 5G Smartphone mit rekordverdächtigem 8000 mAh Akku vorRealme stellt Narzo 100x 5G Smartphone mit rekordverdächtigem 8000 mAh Akku vorHeute, 21:55Apple startet seine KI auf dem chinesischen Markt: Partnerschaft mit AlibabaApple startet seine KI auf dem chinesischen Markt: Partnerschaft mit AlibabaHeute, 21:30Honor bereitet die Vorstellung des weltweit ersten Smartphones mit Roboter-Kamera vorHonor bereitet die Vorstellung des weltweit ersten Smartphones mit Roboter-Kamera vorHeute, 21:25Rostec steigert Produktion von Industrierobotern bis 2030 um das ZehnfacheRostec steigert Produktion von Industrierobotern bis 2030 um das ZehnfacheHeute, 20:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch