Whatnot übernimmt Startup Shaped: KI-Revolution im Live-Handel

Whatnot, eine der größten Live-Handelsplattformen in den USA, hat die Übernahme des Startups Shaped bekannt gegeben, um seine KI-Fähigkeiten auszubauen. Das auf Machine Learning spezialisierte Unternehmen Shaped wird nun daran arbeiten, personalisierte Empfehlungen und die Suche für Whatnot-Nutzer in Echtzeit zu verbessern. Diese Vereinbarung hilft Millionen von Käufern auf der Plattform, die gesuchten Produkte in Sekunden zu finden. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch sind Empfehlungssysteme für Live-Streaming-Verkaufsplattformen wie Whatnot äußerst komplex. Im Gegensatz zu herkömmlichen E-Commerce-Plattformen sind die Produktkataloge hier nicht statisch: Auktionen können nur wenige Minuten dauern oder der Warenbestand kann in Sekunden ausverkauft sein. Die Technologie von Shaped ermöglicht die Analyse dieser dynamischen Änderungen in Echtzeit.

Technologische Herausforderungen im Live-Handel

Emmanuel Fuentes, VP für Daten und KI bei Whatnot, betonte, dass sich die Interessen eines Käufers im Live-Handel während einer Übertragung mehrmals ändern können. In den letzten sechs Jahren hatte das Unternehmen die Latenzzeit seiner Empfehlungssysteme von einem Tag auf wenige Minuten reduziert. Die Integration von Shaped soll diesen Prozess auf ein nahezu sofortiges (Echtzeit-)Niveau heben.

Derzeit verarbeiten die Systeme von Whatnot wöchentlich über 500.000 Stunden Live-Video und Millionen von Interaktionen. Die von Shaped entwickelten Algorithmen kombinieren Large Language Models (LLM) mit Machine Learning, um Nutzern basierend auf ihren bisherigen Käufen die relevantesten Live-Streams vorzuschlagen.

Neues Forschungsteam und Zukunftspläne

Im Rahmen der Vereinbarung werden die Gründerin und CEO von Shaped, Tullie Murrell, sowie über zehn Ingenieure und Forscher dem Whatnot-Team beitreten. Es ist erwähnenswert, dass Murrell vor der Gründung ihres Startups bei Meta tätig war. Sie wird nun die neu gegründete Applied AI Research-Gruppe bei Whatnot leiten.

Die Wachstumsrate der Whatnot-Plattform ist beeindruckend:

Die Anzahl der von Verkäufern getätigten Bestellungen hat 1 Milliarde überschritten;

In der letzten Investitionsrunde nahm das Unternehmen 225 Millionen Dollar auf und erreichte eine Bewertung von 11 Milliarden Dollar;

Im letzten Jahr kamen 20 Millionen neue Käufer auf die Plattform.

Heute beschränkt sich Whatnot nicht mehr nur auf Sammlerstücke, sondern hat den Verkauf in über 80 neuen Kategorien wie Kunst, Golfausrüstung und Vinyl-Schallplatten gestartet. In einer Zeit, in der Einzelhandelsriesen wie eBay und Poshmark KI schnell in ihre Plattformen integrieren, ist diese Übernahme durch Whatnot ein wichtiger Schritt zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt.