Marke OnePlus bereitet sich auf Rückzug aus US- und EU-Märkten vor

Angesichts bedeutender Veränderungen auf dem Smartphone-Markt plant die bekannte Marke OnePlus eine drastische Reduzierung ihrer internationalen Aktivitäten. Laut Bloomberg könnte das Unternehmen noch diese Woche entscheiden, seine Geschäfte in den USA und Europa einzustellen. Dieser Schritt dürfte nicht nur westliche Märkte betreffen, sondern auch Indien, den größten Absatzmarkt der Marke außerhalb Chinas. Dies berichtet Techcrunch.com .

Dieser strategische Rückzug ist Teil einer umfassenden Umstrukturierung innerhalb von Oppo, dem Mutterkonzern von OnePlus. Berichten zufolge zielt das Unternehmen darauf ab, seine Ressourcen zu optimieren und sich stärker auf den Heimatmarkt zu konzentrieren. Für Fans der Marke, die jahrelang als "Flagship-Killer" bekannt war, kam diese Nachricht überraschend.

Marktrückgang und die Gefahr von RAMageddon

Experten führen diese drastische Entscheidung auf steigende Preise für Unterhaltungselektronik und eine sinkende Nachfrage nach neuen Geräten zurück. Die Analyseagenturen IDC und Counterpoint prognostizieren, dass die Smartphone-Auslieferungen bis 2026 um mehr als 13 % zurückgehen werden. Ursache könnte ein Mangel an Speicherchips sein, eine Krise, die Branchenexperten als "RAMageddon" bezeichnen.

Auch Oppo selbst steht vor großen Herausforderungen. Laut einem Bericht von Counterpoint verzeichnete das Unternehmen im zweiten Quartal zweistellige Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr. Die weltweit schwächelnde Kaufkraft und die Stagnation in Schlüsselmärkten haben das Unternehmen gezwungen, seine globalen Pläne zu überdenken.

Markengeschichte und Zukunftspläne

OnePlus wurde 2013 von Pete Lau und Carl Pei gegründet. Die Marke, die ursprünglich erschwingliche, aber leistungsstarke Android-Smartphones für Technikbegeisterte produzieren wollte, erlangte schnell weltweite Bekanntheit. Mit der Zeit stiegen jedoch die Preise für Flaggschiff-Geräte, und das Unternehmen versuchte mit der Nord-Serie, in das günstigere Segment zurückzukehren. Im Jahr 2020 verließ Mitbegründer Carl Pei das Unternehmen, um sein eigenes Projekt Nothing zu starten.

Dem neuen Plan zufolge wird die Marke OnePlus ihre Aktivitäten nur noch auf dem chinesischen Markt fortsetzen. International, insbesondere in Regionen wie Skandinavien, wo die Marke erfolgreich war, plant Oppo den Vertrieb über seine Marke Realme. Da OnePlus-Modelle in Usbekistan über inoffizielle Kanäle bezogen werden, könnte ein Rückgang des globalen Supports künftig zu Problemen bei Service und Software führen.