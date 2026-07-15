Apple hat seine Werberichtlinien für seinen Kartendienst Apple Maps bekannt gegeben. Dieses neue Dokument zeigt eine Strategie, die sich grundlegend von der von Google, dem Hauptkonkurrenten des Tech-Giganten auf dem Werbemarkt, unterscheidet. Apple zielt darauf ab, Werbeinhalte für seine Nutzer strenger zu filtern und zu regulieren. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut ixbt.com soll das neue Regelwerk zwar erst im Juli 2026 in Kraft treten, doch die Apple Maps-Anzeigen werden voraussichtlich bereits in diesem Sommer in den USA und Kanada eingeführt. Der Ansatz des Unternehmens zeigt, dass Apple die Qualität der Werbung über die Quantität stellt, was für die Aufrechterhaltung der Nutzererfahrung von entscheidender Bedeutung ist.

Beschränkungen im Dienstleistungssektor

Gemäß der neuen Richtlinie von Apple ist es Unternehmen, die im Bereich Haushaltsdienstleistungen (wie Sanitär, Elektroreparaturen, Schlüsseldienste und Dachdeckerei) tätig sind, untersagt, auf der Apple Maps-Plattform zu werben. Dies ist ein gegensätzlicher Ansatz zu den "Local Services Ads", die eine der profitabelsten Werbekategorien für Google darstellen. Apple konzentriert sich nur auf Unternehmen mit physischen Standorten, die Kunden direkt besuchen können.

Diese Beschränkungen schützen die Nutzer nicht nur vor dubiosen Dienstleistungen, sondern reduzieren auch den übermäßigen Prüfungsaufwand für Apple. Google ist beispielsweise gezwungen, bei der Registrierung solcher Dienstleister mehrstufige Audits und Überprüfungen durchzuführen. Apple hingegen hat es vorgezogen, diese Kategorien komplett zu umgehen, um solche Probleme zu vermeiden.

Strenge Kontrolle und Verbote

Es gibt weitere Branchen, denen das Schalten von Werbung auf der Apple Maps-Plattform untersagt ist, darunter:

Kryptowährungs-Geldautomaten (ATM);

Kautionsdienste (Bail Bonds);

Fern-Dienstleistungen ohne physische Adresse.

Für medizinische Dienstleister hat Apple einen gesonderten Ansatz gewählt. Anzeigen solcher Unternehmen werden vom Unternehmen im Einzelfall geprüft und genehmigt. Dies zeigt, wie viel Wert Apple auf Sicherheit und Zuverlässigkeit in seinem Ökosystem legt.

Experten gehen davon aus, dass Apple Maps-Anzeigen "organisch" aussehen werden, ähnlich wie normale Suchergebnisse. Dies könnte das Vertrauen der Nutzer in die Werbetreibenden stärken. Apple überträgt nun das strenge Kontrollsystem aus seinem App Store auf seine Karten und andere interne Anwendungen.

Obwohl diese Nachricht die Nutzer in Usbekistan derzeit nicht direkt betrifft, deutet die globale Entwicklung des Apple Maps-Dienstes darauf hin, dass sich in Zukunft auch für lokale Unternehmen neue Marketingkanäle eröffnen könnten. Derzeit arbeitet Apple auch an der Vereinheitlichung seiner Werberichtlinien für seine News-, Stocks- und Sports-Apps.