Cloud Mail startet neues Tool zur Bereinigung des Smartphone-Speichers

Eines der größten Probleme für moderne Smartphone-Nutzer ist der knappe Speicherplatz. Um dieses Problem zu lösen, hat der Cloud Mail-Dienst eine neue Funktion in seiner mobilen App eingeführt, mit der Nutzer ihren Speicher schnell und sicher bereinigen können. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der neu eingeführte Bereich "Telefon bereinigen" analysiert Fotos und Videos auf dem Gerät und identifiziert Kopien, die bereits in den Cloud-Speicher hochgeladen wurden. Dies ermöglicht es dem Nutzer, Mediendateien, die den Speicher des Geräts belegen, aber bereits sicher auf dem Server gespeichert sind, einfach zu löschen.

Neue Annehmlichkeiten bei der Speicherverwaltung

Das Funktionsprinzip des Systems ist sehr einfach: Nachdem die Galerie mit dem Cloud-Dienst synchronisiert wurde, findet die App automatisch Duplikate auf dem Gerät. Nutzer können nicht nur überflüssige Dateien löschen, sondern auch sehen, wie viel Platz diese Dateien auf dem Smartphone belegen. Dies ist besonders nützlich für diejenigen, die mit hochwertigen Videos und großen Fotos arbeiten.

Laut ixbt.com muss für die Nutzung dieses Tools die automatische Datei-Upload-Funktion in der mobilen App aktiviert sein. Danach zeigt ein spezieller Bereich genau an, wie viel Speicherplatz freigegeben werden kann. Dieser Prozess hilft dem Nutzer, die Geräteleistung zu steigern, ohne wichtige Erinnerungen zu verlieren.

Expertenmeinung und technologischer Bedarf

Viktor Petrishev, Leiter der Produktentwicklung bei Cloud Mail, betonte, dass das Volumen der Content-Erstellung heute drastisch zugenommen hat, was den Druck auf den Smartphone-Speicher erhöht. Die neue Funktion wurde speziell entwickelt, um die Verwaltung der Medienbibliothek zu vereinfachen und Nutzer von "Speicher voll"-Meldungen zu befreien.

Dieses Update ist auch für Nutzer in Usbekistan relevant, da viele große Mengen an Mediendateien über Plattformen wie Telegram oder Instagram empfangen und speichern. Eine solche Integration von Cloud-Technologien bleibt eine der effektivsten Lösungen, um die internen Ressourcen des Smartphones zu schonen.

Dieses Update des Dienstes schafft nicht nur Platz, sondern fördert auch eine Kultur der Datei-Organisation. Jetzt können Nutzer Gigabytes an Speicherplatz mit nur wenigen Klicks freigeben, anstatt jedes Foto manuell zu überprüfen. Dies wirkt sich auch positiv auf die allgemeine Arbeitsgeschwindigkeit des Geräts aus.