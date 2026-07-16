Moonshot AI erreicht neue Stufe im KI-Wettlauf: Kimi 3 Modell wird vorgestellt

Das neue Kimi 3 Modell, das derzeit vom chinesischen Labor Moonshot AI entwickelt wird, dürfte die Welt der künstlichen Intelligenz grundlegend verändern. Es wird spekuliert, dass das Modell in seinen Fähigkeiten mit Anthropic's leistungsstärkstem Opus 4.8 gleichziehen oder dieses sogar übertreffen könnte. Dies berichtete die Financial Times unter Berufung auf eigene Quellen. Dies berichtet berichtet darüber.

Die zuvor von Moonshot AI vorgestellten Kimi K2 Modelle wurden auf dem Markt für Open-Source-Systeme hoch bewertet. Sie bewiesen ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den weltweit fortschrittlichsten Modellen, indem sie in verschiedenen Benchmark-Tests Spitzenplätze belegten. Das erwartete Kimi 3 soll diesen Erfolg weiter festigen und die Lücke zu Giganten mit geschlossenen Systemen wie OpenAI und Anthropic vollständig schließen.

Chinas größtes Open-Weight-Modell

Berichten zufolge wird Kimi 3 das größte in China entwickelte Open-Weight-KI-Modell sein. Die Anzahl der Parameter wird voraussichtlich zwischen 2 Billionen und 3 Billionen liegen. Dieser Wert unterstreicht die hohe Leistungsfähigkeit des Modells bei der Datenverarbeitung und der Ausführung komplexer logischer Aufgaben. Die offizielle Ankündigung des neuen Modells ist für die kommenden Tage geplant.

Auch die finanzielle Lage des Unternehmens entwickelt sich rasant. Moonshot AI führt derzeit eine neue Investitionsrunde durch, die den Gesamtwert des Startups auf 31,5 Milliarden Dollar heben könnte. Zum Vergleich: Als das Unternehmen im Mai dieses Jahres 2 Milliarden Dollar einsammelte, wurde sein Marktwert auf 20 Milliarden Dollar geschätzt.

Sicherheit und alternative Lösungen

In der Technologiewelt gibt es derzeit verstärkt Debatten über die teuren und geschlossenen Modelle von Unternehmen wie OpenAI und Anthropic. Viele Großunternehmen ergreifen Vorsichtsmaßnahmen beim Hochladen vertraulicher Daten auf Plattformen wie ChatGPT oder Claude. Sie befürchten Datenlecks oder die Nutzung ihrer Daten für das Training der unternehmenseigenen Modelle.

Aus diesem Grund werden Open-Source-Modelle von Unternehmen wie Moonshot, DeepSeek und Z.ai zu einer attraktiven Alternative für Unternehmenskunden. Diese Modelle sind nicht nur kostengünstiger, sondern ermöglichen es Unternehmen auch, das System an ihre Bedürfnisse anzupassen und die volle Kontrolle über ihre Daten zu behalten. Die wachsende globale Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Modelle könnte das Monopol auf dem KI-Markt beenden.