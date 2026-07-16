Moonshot AI erreicht neue Stufe im KI-Wettlauf: Kimi 3 Modell wird vorgestellt

·23·Technologie
Moonshot AI erreicht neue Stufe im KI-Wettlauf: Kimi 3 Modell wird vorgestellt

Das neue Kimi 3 Modell, das derzeit vom chinesischen Labor Moonshot AI entwickelt wird, dürfte die Welt der künstlichen Intelligenz grundlegend verändern. Es wird spekuliert, dass das Modell in seinen Fähigkeiten mit Anthropic's leistungsstärkstem Opus 4.8 gleichziehen oder dieses sogar übertreffen könnte. Dies berichtete die Financial Times unter Berufung auf eigene Quellen. Dies berichtet berichtet darüber.

Die zuvor von Moonshot AI vorgestellten Kimi K2 Modelle wurden auf dem Markt für Open-Source-Systeme hoch bewertet. Sie bewiesen ihre Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den weltweit fortschrittlichsten Modellen, indem sie in verschiedenen Benchmark-Tests Spitzenplätze belegten. Das erwartete Kimi 3 soll diesen Erfolg weiter festigen und die Lücke zu Giganten mit geschlossenen Systemen wie OpenAI und Anthropic vollständig schließen.

Chinas größtes Open-Weight-Modell

Berichten zufolge wird Kimi 3 das größte in China entwickelte Open-Weight-KI-Modell sein. Die Anzahl der Parameter wird voraussichtlich zwischen 2 Billionen und 3 Billionen liegen. Dieser Wert unterstreicht die hohe Leistungsfähigkeit des Modells bei der Datenverarbeitung und der Ausführung komplexer logischer Aufgaben. Die offizielle Ankündigung des neuen Modells ist für die kommenden Tage geplant.

Auch die finanzielle Lage des Unternehmens entwickelt sich rasant. Moonshot AI führt derzeit eine neue Investitionsrunde durch, die den Gesamtwert des Startups auf 31,5 Milliarden Dollar heben könnte. Zum Vergleich: Als das Unternehmen im Mai dieses Jahres 2 Milliarden Dollar einsammelte, wurde sein Marktwert auf 20 Milliarden Dollar geschätzt.

Sicherheit und alternative Lösungen

In der Technologiewelt gibt es derzeit verstärkt Debatten über die teuren und geschlossenen Modelle von Unternehmen wie OpenAI und Anthropic. Viele Großunternehmen ergreifen Vorsichtsmaßnahmen beim Hochladen vertraulicher Daten auf Plattformen wie ChatGPT oder Claude. Sie befürchten Datenlecks oder die Nutzung ihrer Daten für das Training der unternehmenseigenen Modelle.

Aus diesem Grund werden Open-Source-Modelle von Unternehmen wie Moonshot, DeepSeek und Z.ai zu einer attraktiven Alternative für Unternehmenskunden. Diese Modelle sind nicht nur kostengünstiger, sondern ermöglichen es Unternehmen auch, das System an ihre Bedürfnisse anzupassen und die volle Kontrolle über ihre Daten zu behalten. Die wachsende globale Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Modelle könnte das Monopol auf dem KI-Markt beenden.

Moonshot AIKünstliche IntelligenzKimi 3TechnologieChina
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Nubia Navi X Ultra: Erstes Smartphone mit KI-Agent wird vorgestelltNubia Navi X Ultra: Erstes Smartphone mit KI-Agent wird vorgestelltHeute, 19:57AMI Labs CEO Alexandre LeBrun: Warum wir die Begriffe AGI und Superintelligenz vermeidenAMI Labs CEO Alexandre LeBrun: Warum wir die Begriffe AGI und Superintelligenz vermeidenHeute, 19:57Starlink-Satelliten mussten 355.000 Mal pro Jahr Kollisionen ausweichenStarlink-Satelliten mussten 355.000 Mal pro Jahr Kollisionen ausweichenHeute, 19:21Honor bringt das weltweit erste Smartphone mit Roboter-Kamera auf den MarktHonor bringt das weltweit erste Smartphone mit Roboter-Kamera auf den MarktHeute, 18:56Apple Intelligence kommt auf den chinesischen Markt: Partnerschaft mit Alibaba und Baidu bestätigtApple Intelligence kommt auf den chinesischen Markt: Partnerschaft mit Alibaba und Baidu bestätigtHeute, 18:27Künstliche Intelligenz erhöht die mobile Internetgeschwindigkeit: T2-Betreiber startet neues SystemKünstliche Intelligenz erhöht die mobile Internetgeschwindigkeit: T2-Betreiber startet neues SystemHeute, 18:23
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch