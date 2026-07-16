Nubia Navi X Ultra: Erstes Smartphone mit KI-Agent wird vorgestellt

Das KI-Wettrennen auf dem Smartphone-Markt erreicht eine neue Stufe. Die Marke Nubia, die zum ZTE-Konzern gehört, bereitet sich darauf vor, ihr nächstes Flaggschiff, das Nubia Navi X Ultra, zu präsentieren. Das Unternehmen bezeichnet das Gerät vollmundig als das „erste Smartphone, das KI in die Welt gebracht hat“. Das offizielle Debüt findet im Rahmen der World Artificial Intelligence Conference (WAIC 2026) vom 17. bis 20. Juli in Shanghai statt. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Laut Ixbt.com ist das Design des neuen Flaggschiffs kein Geheimnis mehr. Das Nubia Navi X Ultra wird in vier Farben erhältlich sein: Schwarz, Hellrosa, Silber und Blau. Auf der Rückseite befindet sich mittig das Markenlogo, während das horizontal angeordnete Kameramodul drei Objektive beherbergt. Das Design des Geräts wirkt modern und kompakt.

Systemintelligenz und "KI-Agent"-Funktionen

Nubia-Präsident Ni Fei entschuldigte sich bei den Nutzern für die leichte Verzögerung bei der Markteinführung. Er betonte, dass diese Verzögerung darauf zurückzuführen sei, das Gerät perfekt zu machen. Das Smartphone wird mit dem mobilen Assistenten Doubao von ByteDance ausgestattet sein. Dies ist kein einfacher Chatbot, der nur Fragen beantwortet oder Texte schreibt, sondern ein echter „Agent“, der die natürliche Sprache des Nutzers versteht und selbstständig mehrstufige Aufgaben in verschiedenen Anwendungen ausführen kann.

Diese Systemintelligenz ist in der Lage, Prozesse innerhalb des Smartphones zu steuern. Auf Befehl des Nutzers kann sie beispielsweise nacheinander mehrere Apps öffnen, Daten verarbeiten und das Endergebnis liefern. Dies unterscheidet sich deutlich von den einfachen KI-Funktionen, die derzeit auf dem Markt sind, und soll das mobile Nutzererlebnis grundlegend verändern.

Nubia positioniert dieses Modell nicht nur als Konzeptstudie, sondern als vollwertiges Flaggschiff für den Massenmarkt. Angesichts des großen Interesses an den innovativen Gaming-Smartphones der Marke ist das Navi X Ultra zweifellos eine lang erwartete Neuheit für Technikbegeisterte. Insbesondere die Integration von KI auf Systemebene wird dazu beitragen, tägliche Aufgaben zu erleichtern.

Wettbewerb und Markttrends

Interessanterweise ist Nubia in diesem Bereich nicht allein. Kürzlich stellte das chinesische Unternehmen StepFun, das von ehemaligen Microsoft-Mitarbeitern gegründet wurde, sein Modell StepX Neo vor. Auch sie kündigten ihr Gerät als erstes Massenmarkt-Smartphone mit "KI-Agent" an, das mehrstufige Aufgaben ausführen kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Nubia Navi X Ultra durch folgende Hauptmerkmale auszeichnet:

Doubao KI-Assistent auf Systemebene;

Verständnis natürlicher Sprache und Ausführung komplexer Befehle;

Auswahl aus vier modernen Gehäusefarben;

Leistungsstarkes Kamerasystem mit drei Sensoren;

Flaggschiff-Status für die Massenproduktion.

Bisher sind die vollständigen technischen Daten und der Preis noch geheim. Alle Details werden in wenigen Tagen auf der Messe in Shanghai bekannt gegeben.