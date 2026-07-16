Der italienische Serie-A-Aufsteiger Como steht kurz vor einem weiteren spektakulären Transfercoup. Es wird erwartet, dass der Verteidiger des FC Chelsea, Trevoh Chalobah, seine Karriere bei dem Verein aus der Lombardei fortsetzen wird. Dieser Transfer unterstreicht nicht nur die Qualität des Spielers, sondern auch die hohen Ambitionen des Vereins. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach Informationen von Sky Sport Italia haben sich die Parteien weitgehend auf eine Ablösesumme geeinigt. Chelsea erhält für sein Eigengewächs insgesamt rund 35 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen. Durch diesen Wechsel trifft Trevoh Chalobah wieder auf seinen ehemaligen Teamkollegen, den legendären Cesc Fabregas, der derzeit Como trainiert.

Sieg im harten Wettbewerb

Im Rennen um Trevoh Chalobah erwies sich Como nicht nur finanziell, sondern auch strategisch als überlegen. Der italienische Meister Inter sowie der Premier-League-Vertreter Crystal Palace hatten großes Interesse an dem Spieler gezeigt. Besonders Inter hatte lange geplant, den englischen Verteidiger zu verpflichten, doch die vom Londoner Klub geforderte Ablöse zwang die Mailänder zum Rückzug.

Crystal Palace wollte den Spieler, der die erste Hälfte der letzten Saison auf Leihbasis dort verbrachte, unbedingt halten. Während seiner kurzen Zeit im Selhurst Park absolvierte Chalobah 14 Spiele und erzielte 3 Tore. Dennoch reizten den 27-jährigen Verteidiger das Projekt von Cesc Fabregas und die neuen Herausforderungen in der italienischen Liga mehr.

Die einzigartige Transferpolitik von Como

Como-Präsident Mirwan Suwarso enthüllte interessante Details über den Ansatz des Klubs auf dem Transfermarkt. Ihm zufolge studiert der Verein die Marktbedingungen durch direkte Kommunikation mit anderen Teams. Suwarso bot sogar an, den Präsidenten eines Konkurrenzvereins anzurufen, um vorzuschlagen, dass Como zurücktreten könnte, falls dieser den Spieler unbedingt verpflichten wolle – im Austausch für einen anderen Spieler.

Dieser offene und strategische Kommunikationsstil ermöglicht es Como, in kurzer Zeit einen starken Kader aufzubauen. Für ein Team, das die letzte Serie-A-Saison auf dem vierten Platz beendete und sich für die Champions League qualifizierte, ist die Ankunft eines erfahrenen Verteidigers wie Trevoh Chalobah entscheidend für die Stärkung der Defensive.

Trevoh Chalobah kam 2018 in die erste Mannschaft des FC Chelsea. Damals teilte er sich die Umkleidekabine mit Cesc Fabregas, doch zu gemeinsamen Einsätzen in Pflichtspielen kam es nicht. Nun sind sie bereit, als Trainer und Spieler ein neues Kapitel zu schreiben. Obwohl der Vertrag des Verteidigers bei den Londonern noch bis 2028 läuft, beschleunigten die Konkurrenz an der Stamford Bridge und der Umbruch im Kader seinen Abschied.