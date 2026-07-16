Wie wurde die Frau gerettet, die 7 Jahre lang im Stall gefangen gehalten wurde?

In der afghanischen Provinz Tachar wurde ein schreckliches Verbrechen aufgedeckt. Es stellte sich heraus, dass eine Frau namens Tobon von ihrem Ehemann sieben Jahre lang in einem Stall gefangen gehalten wurde. Während dieser Zeit war sie völlig von der Außenwelt isoliert und lebte unter harten Bedingungen, die für Menschen unzumutbar sind.

Berichten zufolge wurde auch der kleine Sohn der Frau vor einem Jahr zu ihr gesperrt. Seitdem waren Mutter und Kind gezwungen, lange Zeit gemeinsam in Gefangenschaft zu leben.

Der Vorfall gelangte nach Hinweisen aus der lokalen Bevölkerung in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden. Bei einer speziellen Operation wurden die Frau und ihr Kind gerettet und in Sicherheit gebracht.

Erste Untersuchungen ergaben, dass die Frau durch die langjährige Gewalt und die schwierigen Bedingungen schwere körperliche und psychische Schäden erlitten hat. Derzeit erhält sie die notwendige Unterstützung von qualifizierten Ärzten und Psychologen.

In diesem Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es wurde bekannt gegeben, dass der Ehemann der Frau festgenommen wurde und die Ermittlungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen laufen.

Dieser Vorfall hat die Frage des Schutzes der Rechte von Frauen und Kindern in Afghanistan erneut auf die Tagesordnung gesetzt. Menschenrechtler fordern eine Verschärfung des Kampfes gegen Gewalt und entschlossene Maßnahmen zum Schutz der Opfer, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern.