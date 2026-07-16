Da moderne Technologien zu einem festen Bestandteil unseres Lebens werden, wird eines der dringendsten Probleme für Autofahrer – Kraftstoffmangel auf den Straßen – zunehmend durch digitale Lösungen gelöst. Der bekannte Geodienst 2GIS hat über seinen KI-Assistenten eine Funktion eingeführt, die in Echtzeit über die Verfügbarkeit von Benzin und Diesel an Tankstellen informiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Nutzer können nun in Echtzeit Informationen über Kraftstoffvorräte, Marken und Preise an bestimmten Tankstellen abrufen. Laut ixbt.com ist das System mit dem Dienst „Karta benzina“ (Benzinkarte) integriert, der über 29.000 Tankstellen umfasst. Dies ermöglicht es Fahrern, ihre Stopps vor Fahrtantritt präzise zu planen.

Wie funktioniert die KI?

Das Funktionsprinzip des Systems basiert auf komplexen und zugleich effizienten Algorithmen. Die KI analysiert anonyme Daten zu den letzten Käufen der Nutzer sowie Kommentare von Fahrern, die die Tankstelle besucht haben. Das System berücksichtigt zudem folgende Indikatoren:

Warteschlangen an der Tankstelle;

Beschränkungen für bestimmte Kraftstoffarten;

Aktuelle Preise für Benzin und Diesel;

Daten darüber, wann zuletzt Kraftstoff verkauft wurde.

Der Nutzer muss lediglich die Karte einer bestimmten Tankstelle in der 2GIS-App öffnen und dem KI-Assistenten eine Frage stellen. Das System fasst alle Informationen zusammen und liefert innerhalb von nur 5 Sekunden eine präzise Antwort. Diese Methode spart Fahrern Zeit, insbesondere in Regionen mit Versorgungsengpässen oder auf Langstreckenfahrten.

Starker Anstieg der Nachfrage

Statistiken zufolge übertraf die Nachfrage nach der neuen Funktion die Erwartungen. Mitte Juli stieg die Anzahl der Anfragen an die KI zur Kraftstoffverfügbarkeit beispielsweise um das 50-Fache im Vergleich zum monatlichen Durchschnitt. Dies zeigt, wie wichtig solche digitalen Dienste für Autofahrer sind.

In Anbetracht der aktiven Nutzung von 2GIS auf dem Markt in Usbekistan könnte die zukünftige lokale Erweiterung solcher Funktionen auch für einheimische Fahrer großen Komfort bieten. Während das System derzeit über 29.000 Tankstellen in Russland abdeckt, wird die Popularität der Technologie wahrscheinlich ähnliche Lösungen in anderen Regionen anstoßen.

Sollte an der gewählten Tankstelle kein Kraftstoff mehr verfügbar sein, schlägt das System automatisch vor, zum Bereich „Karta benzina“ zu wechseln, um alternative Optionen in der Nähe zu prüfen. Dies schützt den Fahrer davor, unterwegs liegen zu bleiben.