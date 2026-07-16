11 Tote bei Brand in Kinderheim in Algerien

Bei einem Großbrand in einem Kinderheim nahe der algerischen Hauptstadt kamen mindestens 11 Menschen ums Leben, 19 weitere erlitten Verletzungen unterschiedlichen Grades. Dies berichtete Euronews.

Der Vorfall ereignete sich am 16. Juli gegen 03:30 Uhr Ortszeit in einem Kinderheim in der Gemeinde Mohammadia, östlich der Hauptstadt. Nach Eingang der Brandmeldung trafen Rettungskräfte umgehend am Einsatzort ein.

Sechs Löschfahrzeuge, sechs Rettungswagen sowie Spezialtechnik wurden für die Löscharbeiten und Rettungsmaßnahmen eingesetzt. Den Einsatzkräften gelang es, fünf hilfsbedürftige Personen aus dem Gebäude in Sicherheit zu bringen.

Während zunächst von 16 Verletzten die Rede war, stieg die Zahl später auf 19 an. Einige der Betroffenen erlitten Verbrennungen, bei anderen wurden Rauchgasvergiftungen und Atemwegsprobleme festgestellt.

Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Experten setzen die Such- und Untersuchungsarbeiten am Einsatzort fort. Der algerische Premierminister Nadir Larbaoui besuchte das Krankenhaus, um sich nach dem Zustand der Verletzten zu erkundigen.