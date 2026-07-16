Acht Absolventen, die die Schule in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit den besten Ergebnissen abgeschlossen haben, wurden mit einem Geldpreis in Höhe von 27.000 US-Dollar ausgezeichnet. Dies berichtete die Zeitung Khaleej Times.

Es wurde bekannt gegeben, dass Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum, Vizepräsident und Premierminister der VAE sowie Herrscher von Dubai, Abir, Adam, Hessa, Ali, Abdullah, Raschid, Scheicha und Maryam feierlich geehrt hat, da sie die landesweit besten Ergebnisse beim allgemeinen Sekundarschulabschluss erzielt haben.

Bei der Preisverleihung gratulierte der Herrscher von Dubai den Jugendlichen und sprach ihnen großes Vertrauen aus.

„Wir sind stolz auf euch und glauben, dass ihr in Zukunft einen würdigen Beitrag zur Entwicklung der VAE leisten werdet“, sagte Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum.

Er betonte, dass das Land die Arbeit zur Entwicklung des Bildungssystems und zur Schaffung weiterer Möglichkeiten für junge Menschen konsequent fortsetzen werde.

Der Herrscher von Dubai dankte auch den Eltern und Lehrern der Absolventen und stellte fest, dass die Unterstützung der Familie sowie die engagierte Arbeit der Lehrer eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Jugendlichen spielen.

Laut Khaleej Times wurden die Preisträger aus Schülern ausgewählt, die in verschiedenen Bildungsbereichen und Kategorien die höchsten Ergebnisse erzielt haben.