Top-Absolventen in den VAE mit 27.000 Dollar ausgezeichnet

·1·Welt
Top-Absolventen in den VAE mit 27.000 Dollar ausgezeichnet

Acht Absolventen, die die Schule in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit den besten Ergebnissen abgeschlossen haben, wurden mit einem Geldpreis in Höhe von 27.000 US-Dollar ausgezeichnet. Dies berichtete die Zeitung Khaleej Times.

Es wurde bekannt gegeben, dass Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum, Vizepräsident und Premierminister der VAE sowie Herrscher von Dubai, Abir, Adam, Hessa, Ali, Abdullah, Raschid, Scheicha und Maryam feierlich geehrt hat, da sie die landesweit besten Ergebnisse beim allgemeinen Sekundarschulabschluss erzielt haben.

Bei der Preisverleihung gratulierte der Herrscher von Dubai den Jugendlichen und sprach ihnen großes Vertrauen aus.

„Wir sind stolz auf euch und glauben, dass ihr in Zukunft einen würdigen Beitrag zur Entwicklung der VAE leisten werdet“, sagte Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktum.

Er betonte, dass das Land die Arbeit zur Entwicklung des Bildungssystems und zur Schaffung weiterer Möglichkeiten für junge Menschen konsequent fortsetzen werde.

Der Herrscher von Dubai dankte auch den Eltern und Lehrern der Absolventen und stellte fest, dass die Unterstützung der Familie sowie die engagierte Arbeit der Lehrer eine entscheidende Rolle für den Erfolg der Jugendlichen spielen.

Laut Khaleej Times wurden die Preisträger aus Schülern ausgewählt, die in verschiedenen Bildungsbereichen und Kategorien die höchsten Ergebnisse erzielt haben.

Бирлашган Араб АмирликлариДубайМуҳаммад ибн Рашид ал-МактумХалиж Таймс
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wie wurde die Frau gerettet, die 7 Jahre lang im Stall gefangen gehalten wurde?Wie wurde die Frau gerettet, die 7 Jahre lang im Stall gefangen gehalten wurde?Heute, 19:23Südkoreanischer Präsidentschaftskandidat verkauft sein Haus und ist nun obdachlosSüdkoreanischer Präsidentschaftskandidat verkauft sein Haus und ist nun obdachlosHeute, 18:44China hat ein Drohnen-Löschfahrzeug für Waldbrände entwickeltChina hat ein Drohnen-Löschfahrzeug für Waldbrände entwickeltHeute, 18:26„Wenn wir sterben, dann zusammen“: Ehefrau des aus dem Flugzeug gesaugten Passagiers schildert den Vorfall„Wenn wir sterben, dann zusammen“: Ehefrau des aus dem Flugzeug gesaugten Passagiers schildert den VorfallHeute, 18:13Man hört sie, doch man sieht sie nicht: Neue Affenart entdecktMan hört sie, doch man sieht sie nicht: Neue Affenart entdecktHeute, 18:07Parasailing-Tragödie: Tourist stirbt nach Sturz aus 30 Metern HöheParasailing-Tragödie: Tourist stirbt nach Sturz aus 30 Metern HöheHeute, 18:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch