Sheryl Sandberg investiert 10 Millionen Dollar in KI-gestütztes Fahrzeugprüfungs-Startup

Die ehemalige Meta-COO Sheryl Sandberg hat eine Investitionsrunde in Höhe von 10 Millionen Dollar für Self Inspection angeführt, ein Startup, das sich auf KI-gestützte technische Fahrzeugprüfungen spezialisiert hat. Das in San Diego gegründete Projekt bietet ein System zur Erkennung von Fahrzeugschäden mittels einer Standard-Smartphone-Kamera. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch zielt diese Investition, die vom Family Office Bernthal Venture Partners getätigt wurde, darauf ab, traditionelle und komplexe Prüfprozesse in der Automobilindustrie zu digitalisieren. Bisher hat das Startup bereits über 1 Million Fahrzeuge für Mietflotten, Finanzunternehmen und Auktionen erfolgreich geprüft. Insbesondere die Finanzsparte von Stellantis nutzt diese Plattform zur Bewertung von Fahrzeugen am Ende der Leasinglaufzeit.

Technologische Revolution in der Branche

Sheryl Sandberg betonte, dass die größten Technologieunternehmen meist durch die Transformation riesiger, veränderungsbedürftiger Branchen entstehen. „Die Bewertung des Fahrzeugzustands beeinflusst jedes Jahr Entscheidungen in Milliardenhöhe, doch die Daten bleiben fragmentiert. Wir glauben, dass Self Inspection das einheitliche Berichtssystem schaffen wird, das die Automobilindustrie benötigt“, sagte sie in einer Erklärung.

Der Hauptvorteil des Self Inspection-Systems liegt in seiner Einfachheit. Das Unternehmen verkauft seine Software an Kunden wie Stellantis, die wiederum einen speziellen Link an die Fahrzeughalter senden. Der Nutzer fotografiert das Auto per Smartphone, und die App steuert den gesamten Prozess, um sicherzustellen, dass alle Winkel abgedeckt sind. Dies macht den Besuch teurer Anlagen oder spezieller Prüfstationen überflüssig.

KI und Datenbank

Die aufgenommenen Bilder werden mit der weltweit größten Datenbank für beschädigte Fahrzeuge abgeglichen, die sich im Besitz von Self Inspection befindet. Die KI identifiziert nicht nur Mängel, sondern bewertet auch deren Schweregrad. Das Ergebnis ist ein detaillierter PDF-Bericht, den der Nutzer innerhalb weniger Minuten erhält, inklusive Reparaturkosten, benötigter Ersatzteile und Arbeitsaufwand.

In einem Interview im letzten Jahr erklärte CEO Constantine Yaremtso, dass man sich zunutze mache, dass jeder eine hochwertige Kamera in der Tasche habe. Das System kann zudem Daten vom OBD2-Computer des Fahrzeugs abrufen, um präzisere Informationen zu erhalten, was auch die Fernanalyse interner Defekte ermöglicht.

An dieser Investitionsrunde beteiligten sich neben Sandberg auch der DVx Ventures-Fonds des ehemaligen Tesla-Präsidenten Jon McNeill sowie strategische Investoren wie U.S. AutoForce und Westlake Financial. Derzeit versuchen auch Startups wie Toma, Flair und BidBus, KI auf dem Automobilmarkt zu implementieren, doch Self Inspection positioniert sich als führend bei der Demokratisierung technischer Fahrzeugprüfungen.