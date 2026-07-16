Eine Revolution für Entwickler: Essen jetzt per Befehlszeile bestellen

·29·Technologie
Eine Revolution für Entwickler: Essen jetzt per Befehlszeile bestellen

Die Entwicklung moderner Technologien erreicht eine neue Stufe der Automatisierung alltäglicher Aufgaben. DoorDash, einer der weltweit größten Lieferdienste, hat ein spezielles DoorDash CLI (Command Line Interface) für Entwickler eingeführt. Diese Neuerung ermöglicht es Nutzern nun, Essen direkt über die Befehlszeile des Computers oder mithilfe von KI-Agenten zu bestellen, ohne die mobile App öffnen zu müssen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. .

Wie Firmengründer und CEO Andy Fang auf seinem X-Profil mitteilte, wurde das neue Tool vorerst im begrenzten Beta-Testmodus unter dem Namen "dd-cli" gestartet. Das Projekt steht derzeit primär Entwicklern in den USA und Kanada mit dem Betriebssystem macOS zur Verfügung und der Zugang erfolgt über eine spezielle Warteliste (Waitlist).

Eine neue Ära des Agentic Commerce

Das DoorDash CLI ist nicht nur ein Projekt aus Spaß oder Neugier, sondern ein Paradebeispiel für eine neue Richtung namens "Agentic Commerce". Über dieses System können Entwickler ihre KI-Agenten damit beauftragen, nach Geschäften zu suchen, die besten Rabatte zu finden und die Zahlung abzuwickeln. In Zukunft wird es zur Normalität, dass eine KI Ihr Mittagessen auswählt und bestellt.

Mit der Einführung dieses Tools öffnet das Unternehmen seine Plattform zu einem Ökosystem für Drittanbieter-Software. Das bedeutet, dass Entwickler die Funktionen von DoorDash in ihre eigenen Anwendungen, Slack-Bots für Unternehmen oder persönliche Assistenten integrieren können. So entstehen beispielsweise Möglichkeiten für Skripte, die Team-Mittagessen automatisch organisieren.

Diese Nachricht erinnert an den unter Entwicklern bekannten Spruch "sudo make me a sandwich". Dieser Witz aus den XKCD-Comics ist nun Realität geworden. Ein von DoorDash gezeigtes Video demonstriert, wie ein KI-Agent Slack-Nachrichten liest, JSON-Daten analysiert, Python-Skripte ausführt und aus komplexen Menüs die gewünschten Salate auswählt und bestellt.

Es ist erwähnenswert, dass DoorDash bereits zuvor eine Integration mit iMessage vorgenommen und seinen eigenen Chatbot namens "Ask DoorDash" gestartet hatte. Zudem arbeitet das Unternehmen mit führenden KI-Modellen wie OpenAI’s ChatGPT und Claude zusammen. Das neue CLI-Tool ist die logische Fortsetzung dieser Entwicklung.

Obwohl diese Funktion derzeit nur einem kleinen Kreis von Spezialisten zugänglich ist, wird erwartet, dass sie die Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher in Zukunft grundlegend verändern wird. Nutzer werden sich weniger auf grafische Benutzeroberflächen und mehr auf schnelle, effiziente und automatisierte Systeme verlassen.

DoorDashCLITechnologieKünstliche IntelligenzProgrammierung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Xiaomis neues Redmi 17 4G Smartphone vor der Präsentation geleaktXiaomis neues Redmi 17 4G Smartphone vor der Präsentation geleaktHeute, 21:27Google AI Mode lässt sich jetzt mit Drittanbieter-Apps integrierenGoogle AI Mode lässt sich jetzt mit Drittanbieter-Apps integrierenHeute, 21:26KI-gestützte Reiseagentur Fora wird zum 1-Milliarde-Dollar-EinhornKI-gestützte Reiseagentur Fora wird zum 1-Milliarde-Dollar-EinhornHeute, 21:24Mitglieder der gefährlichen Hacker-Gruppe Scattered Spider in Großbritannien inhaftiertMitglieder der gefährlichen Hacker-Gruppe Scattered Spider in Großbritannien inhaftiertHeute, 21:00Revolution in der indischen Raumfahrt: Private Rakete Vikram-1 bereitet sich auf ihren Erstflug vorRevolution in der indischen Raumfahrt: Private Rakete Vikram-1 bereitet sich auf ihren Erstflug vorHeute, 20:572GIS-KI meldet jetzt die Kraftstoffverfügbarkeit an Tankstellen2GIS-KI meldet jetzt die Kraftstoffverfügbarkeit an TankstellenHeute, 20:24
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch