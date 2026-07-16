Eine Revolution für Entwickler: Essen jetzt per Befehlszeile bestellen

Die Entwicklung moderner Technologien erreicht eine neue Stufe der Automatisierung alltäglicher Aufgaben. DoorDash, einer der weltweit größten Lieferdienste, hat ein spezielles DoorDash CLI (Command Line Interface) für Entwickler eingeführt. Diese Neuerung ermöglicht es Nutzern nun, Essen direkt über die Befehlszeile des Computers oder mithilfe von KI-Agenten zu bestellen, ohne die mobile App öffnen zu müssen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. .

Wie Firmengründer und CEO Andy Fang auf seinem X-Profil mitteilte, wurde das neue Tool vorerst im begrenzten Beta-Testmodus unter dem Namen "dd-cli" gestartet. Das Projekt steht derzeit primär Entwicklern in den USA und Kanada mit dem Betriebssystem macOS zur Verfügung und der Zugang erfolgt über eine spezielle Warteliste (Waitlist).

Eine neue Ära des Agentic Commerce

Das DoorDash CLI ist nicht nur ein Projekt aus Spaß oder Neugier, sondern ein Paradebeispiel für eine neue Richtung namens "Agentic Commerce". Über dieses System können Entwickler ihre KI-Agenten damit beauftragen, nach Geschäften zu suchen, die besten Rabatte zu finden und die Zahlung abzuwickeln. In Zukunft wird es zur Normalität, dass eine KI Ihr Mittagessen auswählt und bestellt.

Mit der Einführung dieses Tools öffnet das Unternehmen seine Plattform zu einem Ökosystem für Drittanbieter-Software. Das bedeutet, dass Entwickler die Funktionen von DoorDash in ihre eigenen Anwendungen, Slack-Bots für Unternehmen oder persönliche Assistenten integrieren können. So entstehen beispielsweise Möglichkeiten für Skripte, die Team-Mittagessen automatisch organisieren.

Diese Nachricht erinnert an den unter Entwicklern bekannten Spruch "sudo make me a sandwich". Dieser Witz aus den XKCD-Comics ist nun Realität geworden. Ein von DoorDash gezeigtes Video demonstriert, wie ein KI-Agent Slack-Nachrichten liest, JSON-Daten analysiert, Python-Skripte ausführt und aus komplexen Menüs die gewünschten Salate auswählt und bestellt.

Es ist erwähnenswert, dass DoorDash bereits zuvor eine Integration mit iMessage vorgenommen und seinen eigenen Chatbot namens "Ask DoorDash" gestartet hatte. Zudem arbeitet das Unternehmen mit führenden KI-Modellen wie OpenAI’s ChatGPT und Claude zusammen. Das neue CLI-Tool ist die logische Fortsetzung dieser Entwicklung.

Obwohl diese Funktion derzeit nur einem kleinen Kreis von Spezialisten zugänglich ist, wird erwartet, dass sie die Einkaufsgewohnheiten der Verbraucher in Zukunft grundlegend verändern wird. Nutzer werden sich weniger auf grafische Benutzeroberflächen und mehr auf schnelle, effiziente und automatisierte Systeme verlassen.