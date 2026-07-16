Mitglieder der gefährlichen Hacker-Gruppe Scattered Spider in Großbritannien inhaftiert

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Mitglieder der gefährlichen Hacker-Gruppe Scattered Spider in Großbritannien inhaftiert

Britische Strafverfolgungsbehörden haben einen schweren Schlag gegen die Aktivitäten der weltweit bekannten Cyberkriminellen-Gruppe Scattered Spider verkündet. Die Festnahme und Verurteilung von zwei jungen Hackern hat die Operationen der Gruppe erheblich gestört. Dieses Ereignis beweist erneut, dass die größten Bedrohungen in der modernen Cybersicherheit nicht immer von staatlich unterstützten Organisationen ausgehen, sondern von jungen Talenten, die nach Ruhm und Geld streben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Der 18-jährige Owen Flowers und der 20-jährige Thalha Jubair wurden für schuldig befunden, das Londoner Verkehrssystem (Transport for London — TfL) gehackt zu haben. Laut Gerichtsurteil wurden sie zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Im Jahr 2024 griffen diese Hacker das öffentliche Verkehrssystem von London an und legten den Ticketverkauf sowie die Echtzeit-Zugverfolgung für mehrere Wochen lahm.

Große Verluste und Social Engineering

Nach Angaben der britischen National Crime Agency (NCA) belief sich der durch den Angriff auf das TfL-System verursachte Schaden auf fast 29 Millionen Pfund Sterling (ca. 47 Millionen Dollar). Die Hacker drangen so tief in das System ein, dass sie die Möglichkeit hatten, die gesamte Londoner Verkehrsinfrastruktur vollständig lahmzulegen. Experten bezeichnen dies als "den Erhalt der Schlüssel zum Königreich".

Die Gruppe Scattered Spider zeichnet sich durch ihren eigenen Stil aus. Sie nutzen eher Methoden des "Social Engineering" als komplexe technische Software. Das bedeutet, sie gelangen an vertrauliche Informationen, indem sie Mitarbeiter von Unternehmen täuschen, anstatt Computersysteme direkt zu hacken. Diese Strategie ist der schwächste Punkt für Sicherheitssysteme, da der menschliche Faktor schwieriger zu kontrollieren ist als technische Maßnahmen.

Globale Bedrohung

Diese Gruppe beschränkte sich nicht nur auf Großbritannien. Laut Berichten von Ixbt.com und anderen internationalen Publikationen hat Scattered Spider Dutzende großer Unternehmen weltweit angegriffen. Zu ihren Opfern gehören:

  • MGM Casino-Kette;
  • WestJet Fluggesellschaft;
  • Okta Cybersicherheitsunternehmen.
Nach Angaben des FBI könnte der verurteilte Thalha Jubair an Cyberangriffen auf insgesamt mehr als 120 Unternehmen beteiligt gewesen sein. Britische Beamte betonen, dass diese Verhaftungen eine ernsthafte Warnung für amorphe Gruppen wie Scattered Spider sind, die keine klare Struktur aufweisen.

Laut Paul Foster, Leiter der Abteilung für Cyberkriminalität der NCA, war diese Gruppe in den letzten Jahren die größte Bedrohung für die Cybersicherheit Großbritanniens. Die Verurteilung der Haupttäter zeigt, dass Cyberkriminelle früher oder später für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Auch für Nutzer und IKT-Spezialisten in Usbekistan ist dieses Ereignis eine wichtige Lektion: Der Schutz vor Social Engineering bleibt heute eine der wichtigsten Aufgaben.

HackerCybersicherheitLondonScattered SpiderCyberkriminalität
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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