Google AI Mode lässt sich jetzt mit Drittanbieter-Apps integrieren

Google hat die Funktionen seines KI-basierten Suchsystems, AI Mode, erheblich erweitert. Nutzer können nun nicht nur Antworten auf Fragen erhalten, sondern auch direkt mit externen Anwendungen interagieren und spezifische Aufgaben über das System ausführen. Dieses Update ist ein wichtiger Schritt, um das Google-Ökosystem intelligenter und funktionaler zu gestalten, berichtet Techcrunch.com. berichtet .

In der aktuellen Phase wurden beliebte Dienste wie Canva, Instacart und YouTube in den AI Mode integriert. Das bedeutet, dass Nutzer nun Designs erstellen, Produkte bestellen oder Playlists zusammenstellen können, ohne zwischen verschiedenen Apps wechseln zu müssen. Laut TechCrunch möchte Google mit diesem Schritt einen Wettbewerbsvorteil gegenüber ChatGPT von OpenAI und den Claude-Chatbots von Anthropic erlangen.

Automatisierung täglicher Aufgaben

Der praktische Nutzen der neuen Funktion ist sehr hoch. Wenn ein Nutzer beispielsweise eine Party für das Wochenende plant, kann der AI Mode eine Liste der benötigten Produkte erstellen und durch die Verknüpfung mit einem Instacart-Konto alle Zutaten direkt in den Warenkorb legen. Um den Einkauf abzuschließen, reicht ein einziger Bestätigungsklick.

Auch für Design-Profis gibt es Vorteile. Wenn Sie einen Flyer oder eine Präsentation für eine Veranstaltung benötigen, können Sie über den AI Mode fertige Vorlagen in Canva durchsuchen und Ihr Projekt starten. Zudem wurde die Möglichkeit geschaffen, spezielle Musiksammlungen für Feiertage zu erstellen und diese sofort in der YouTube Music-Bibliothek zu speichern.

Künstliche Intelligenz und persönliche Daten

Anfang des Jahres kündigte Google die Möglichkeit an, Drittanbieter-Dienste für die Gemini -App zu verbinden. Der neue AI Mode verfeinert diese Erfahrung weiter. Das System ist nun in der Lage, personalisiertere Antworten basierend auf Daten aus Gmail und Google Photos zu liefern. Dies ist Teil des Konzepts der "Personal Intelligence".

Darüber hinaus hilft der AI Mode mit kürzlich eingeführten Funktionen den Nutzern dabei, die Verfügbarkeit von Produkten in Geschäften in der Nähe zu prüfen. Die Möglichkeit, Suchergebnisse in einem Seitenfenster anzuzeigen und Folgefragen zu stellen, ohne den Kontext zu verlieren, verbessert das Nutzererlebnis erheblich.

Diese Updates werden derzeit schrittweise für Nutzer in den USA eingeführt. Google-Vertreter gaben an, dass das Unternehmen daran arbeitet, den Kreis der Partner zu erweitern, und dass in Kürze Dutzende weitere Apps in das System integriert werden sollen. Für Nutzer in Usbekistan wird die globale Einführung dieser Funktionen die Kultur der Arbeit mit digitalen Assistenten zweifellos auf ein neues Niveau heben.