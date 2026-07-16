KI-gestützte Reiseagentur Fora wird zum 1-Milliarde-Dollar-Einhorn

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KI-gestützte Reiseagentur Fora wird zum 1-Milliarde-Dollar-Einhorn

Das Startup Fora, das moderne Technologien und KI-Fähigkeiten mit der Reisebranche verbindet, hat seine jüngste Investitionsrunde erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen sammelte im Rahmen einer Finanzierungsrunde der Serie D 60 Millionen Dollar ein, wodurch sein Marktwert auf über 1 Milliarde Dollar stieg. Dieser Meilenstein reiht Fora in die Liste der renommierten Projekte in der Technologiewelt ein, die den „Einhorn“-Status erreicht haben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Die 2021 gegründete Plattform Fora ist in zwei Richtungen tätig: Einerseits bietet sie die notwendige Infrastruktur für normale Nutzer, um professionelle Reisebüros zu werden, und andererseits ermöglicht sie Kunden, ihre Reisen mit Hilfe qualifizierter Berater zu planen. Diese Investitionsrunde wurde von Forerunner und Tactile Ventures geleitet. Auch große Investoren wie Insight Partners und Thrive Capital unterstützten das Projekt.

Die Harmonie von KI und menschlichem Faktor

Unternehmensvertreter betonten, dass ein Großteil des neuen Kapitals in die Entwicklung eines KI-Assistenten namens Via fließen wird. Dieses System unterstützt Reisebüros bei langwierigen und zeitaufwändigen administrativen Aufgaben, wie der Recherche und der Erstellung komplexer Routen. Dies ermöglicht es den Fachleuten, weniger Zeit mit technischer Arbeit zu verbringen und sich stattdessen auf die Interaktion mit Kunden und die Verbesserung der Servicequalität zu konzentrieren.

Die Einzigartigkeit der Strategie von Fora liegt darin, dass KI nicht als Ersatz für den Menschen gesehen wird, sondern als Technologie, die die Produktivität steigert. Heute ist es beliebt, über die Plattform Familienreisen und Flitterwochen in beliebte Ziele wie Costa Rica oder Thailand zu organisieren. Die Technologie hilft Agenten dabei, schnell die optimalsten Angebote basierend auf den individuellen Wünschen jedes Kunden zu erstellen.

Daten zufolge haben Agenten auf der Plattform seit der Gründung von Fora Reisen im Gesamtwert von über 3 Milliarden Dollar gebucht. Bemerkenswert ist, dass die Mehrheit der Agenten, die das System nutzen, zuvor keine Erfahrung in dieser Branche hatte. Dies beweist, wie benutzerfreundlich und effektiv die Plattform für das Erlernen ist.

Zukunftspläne und Expansion

Das Unternehmen plant, in Zukunft nicht nur seinen Anteil an Hotels und Reisepaketen zu erhöhen, sondern auch in anderen Bereichen zu wachsen. Insbesondere werden die neuen Mittel genutzt, um Dienstleistungen in folgenden Bereichen auszubauen:

  • Planung und Buchung von Kreuzfahrten;
  • Systematische Organisation von Flugreisen;
  • Einstellung und Schulung neuer Kategorien von Reiseberatern;
  • Ausweitung der Serviceabdeckung auf globaler Ebene.
Bisher konnte Fora insgesamt 138,5 Millionen Dollar an Investitionen einsammeln. Die erfolgreiche Implementierung von KI im Tourismussektor zeigt, dass die Aktivitäten traditioneller Reisebüros in Zukunft vollständig digitalisiert werden. Für Nutzer und Unternehmer in Usbekistan kann die Entwicklung solcher globalen Plattformen neue Horizonte für den Eintritt in den internationalen Tourismusmarkt und die Nutzung moderner Dienstleistungen eröffnen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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