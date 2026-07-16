Arsenal verstärkt den Kader: Londoner zahlen 34 Millionen Pfund für griechischen Stürmer

Der FC Arsenal intensiviert seine Aktivitäten auf dem Sommertransfermarkt und steht kurz davor, seine Offensive mit einem neuen Namen zu verstärken. Das Team um Mikel Arteta hat eine vollständige Einigung mit dem Club Brugge über den Transfer von Christos Tzolis erzielt, der in der belgischen Liga für Furore sorgt. Dieser Deal gilt als wichtiger Schritt zur Steigerung des Offensivpotenzials der Londoner. Dies berichtet Goal.com .

Laut Informationen von The Athletic werden die "Gunners" etwa 34 Millionen Pfund (ca. 40 Millionen Euro) für den 24-jährigen griechischen Nationalspieler investieren. Derzeit arbeiten die Parteien an den letzten Details des Wechsels. Dieser Transfer ist für Arsenal überraschend, aber wohlüberlegt, nachdem Leandro Trossard kürzlich für 17 Millionen Pfund an den türkischen Club Beşiktaş verkauft wurde.

Artetas taktische Wahl

Mikel Arteta und sein Trainerstab sehen in Christos Tzolis einen Spieler mit einem spezifischen taktischen Profil. Berichten zufolge steht sein Transfer nicht im Zusammenhang mit Morgan Rogers von Aston Villa oder anderen Zielen, sondern wird vollzogen, weil der Spielstil des griechischen Flügelspielers genau den Bedürfnissen des Teams entspricht. Arsenal hatte ursprünglich Interesse an Juventus-Star Kenan Yildiz gezeigt, doch nachdem der Turiner Club das türkische Talent für unverkäuflich erklärt hatte, richtete sich der Fokus schnell auf Tzolis.

Es ist erwähnenswert, dass der englische Fußball für Christos Tzolis kein Neuland ist. Er verbrachte zuvor drei Jahre bei Norwich City und absolvierte 14 Einsätze in der Premier League. Damals hatte der junge Spieler jedoch Schwierigkeiten, sich an die körperlich anspruchsvolle englische Spielweise anzupassen, und wurde zur weiteren Entwicklung an Twente in den Niederlanden sowie Fortuna Düsseldorf in Deutschland ausgeliehen.

Sein eigentlicher Durchbruch gelang ihm beim Club Brugge. In der belgischen Liga zeigte er sein wahres Potenzial und verbesserte nicht nur seine technischen Fähigkeiten, sondern auch sein Spielverständnis erheblich. Laut Goal.com hatte auch Crystal Palace im letzten Jahr versucht, den Spieler zu verpflichten, doch der belgische Club lehnte damals alle Angebote ab.

Die Verpflichtung des Stürmers soll Arsenals Chancen im Titelrennen erhöhen. Mikel Arteta erhält dadurch mehr Möglichkeiten zur Rotation, was für die Stabilität während der langen Saison von entscheidender Bedeutung ist. Es wird erwartet, dass der Spieler in Kürze den Medizincheck in London absolviert und einen offiziellen Vertrag unterzeichnet.