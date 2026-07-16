Revolution in der indischen Raumfahrt: Private Rakete Vikram-1 bereitet sich auf ihren Erstflug vor

Das indische Unternehmen Skyroot Aerospace steht kurz davor, ein neues Kapitel in der Geschichte der Raumfahrt des Landes aufzuschlagen. Am 18. Juli wird die Vikram-1 Trägerrakete, die vollständig vom Privatsektor entwickelt wurde, zum ersten Mal in die Umlaufbahn starten. Diese Mission ist ein entscheidender Wendepunkt, der Indiens Potenzial in der Weltraumforschung nicht nur auf staatlicher Ebene, sondern auch im Bereich der privaten Wirtschaft unter Beweis stellt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese Mission mit dem Namen Aagaman („Ankunft“) wird vom Satish Dhawan Space Centre auf der Insel Sriharikota aus durchgeführt. Laut ixbt.com haben die Spezialisten von Skyroot Aerospace alle notwendigen Bodentests vor dem Flug erfolgreich abgeschlossen. Derzeit ist der Luft- und Seeverkehr im Startgebiet aus Sicherheitsgründen eingeschränkt, und alle technischen Systeme wurden in den Startzustand versetzt.

Der CEO des Unternehmens, Pawan Kumar Chandna, betonte, dass dieser Flug äußerst wichtig sei, um die Fähigkeiten der Rakete unter realen Bedingungen zu testen. Egal wie perfekt die Bodentests sind, genaue Daten über dynamische Belastungen während des Fluges und die Bedingungen in den oberen Atmosphärenschichten können nur durch einen praktischen Start gewonnen werden. Diese Daten werden dazu dienen, die Rakete in Zukunft weiter zu verbessern.

Technische Fähigkeiten und Nutzlast der Vikram-1 Rakete

Die Vikram-1 Rakete ist zu Ehren von Vikram Sarabhai, dem Gründer des indischen Raumfahrtprogramms, benannt. Dieses Gerät, das etwa so hoch wie ein 7-stöckiges Gebäude ist, ist in der Lage, bis zu 350 kg Nutzlast in eine niedrige Erdumlaufbahn zu befördern. Dem Plan für den Erstflug zufolge soll die Rakete eine Höhe von 450 km erreichen und in eine Umlaufbahn mit einer Inklination von 60 Grad einschwenken.

Obwohl es sich um einen Testflug handelt, wird die Rakete nicht leer ins All starten. An Bord befinden sich mehrere wichtige technologische Ausrüstungsgegenstände:

Nanosatelliten zur Erdbeobachtung von Grahaa Space;

Technologien zur Beseitigung von Weltraummüll von Cosmoserve;

Von DCubed entwickelte Komponenten;

Skyroot SCOPE Satellit – er wird detaillierte Telemetriedaten über alle Flugphasen sammeln.

Neben technischen Geräten befinden sich auch symbolische Kunstwerke an Bord der Vikram-1. Insbesondere die aus Diamanten gefertigte Komposition Cosmic Bloom und Miniaturkunstwerke werden ins All reisen. Dies verdeutlicht den kreativen sowie technischen Ansatz privater Unternehmen bei Raumflügen.

Laut Naga Bharath Daka, COO von Skyroot Aerospace, plant das Unternehmen bei einem erfolgreichen Verlauf der Mission, regelmäßige kommerzielle Flüge aufzunehmen. Dies wird Indiens Position auf dem globalen Markt für kleine Satelliten stärken und es ermöglichen, internationalen Kunden erschwingliche und zuverlässige Dienste anzubieten.