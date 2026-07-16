Neftchi dreht das Spiel in 3 Minuten: Dramatischer Sieg in Fergana

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Neftchi dreht das Spiel in 3 Minuten: Dramatischer Sieg in Fergana

Das Spitzenspiel des 12. Spieltags der usbekischen Superliga war an Dramatik kaum zu überbieten. Tabellenführer Neftchi lag zu Hause lange gegen Buchara zurück, sicherte sich aber durch zwei Tore in der Schlussphase einen 2:1-Comeback-Sieg.

Ein früher Elfmeter bringt die Gastgeber in Bedrängnis

Die Partie im Istiqlol-Stadion in Fergana begann für die Gäste optimal. In der 8. Minute verwandelte Khurshid Mukhtorov einen Elfmeter und brachte Buchara in Führung.

Danach übernahm Neftchi die Initiative und erhöhte den Druck auf das gegnerische Tor. Buchara verteidigte jedoch diszipliniert und hielt die Führung bis zur Pause.

Einwechslungen veränderten das Spiel

Neftchis Cheftrainer nahm nach der Pause einige Änderungen vor. Jamshid Iskanderov, Farrukh Sayfiev und Ratinio kamen zu Beginn der zweiten Halbzeit, während Stipe Perica in der 74. Minute zur Verstärkung des Angriffs eingewechselt wurde.

Diese Wechsel hatten entscheidenden Einfluss auf den Spielausgang. Die Gastgeber erhöhten gegen Ende den Druck auf die Defensive von Buchara.

Zwei Tore in drei Minuten

In der 82. Minute erzielte Stipe Perica den Ausgleich. Nur drei Minuten später traf Jamshid Iskanderov zum 2:1-Siegtreffer für Neftchi.

So drehten die Ferganer eine Partie, in der sie bis zur 82. Minute zurücklagen, innerhalb kürzester Zeit zu ihren Gunsten.

Ereignis

Minute

Khurshid Mukhtorov trifft per Elfmeter

8

Stipe Perica erzielt den Ausgleich

82

Jamshid Iskanderov erzielt den Siegtreffer

85

Endstand

2:1

Tabellenführung weiter ausgebaut

Nach diesem Sieg kommt Neftchi auf 31 Punkte aus 12 Spielen und festigt die Tabellenspitze der Superliga. Der Verein aus Fergana hat bisher 10 Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf dem Konto.

Buchara bleibt mit 20 Punkten auf dem 3. Platz. Die Platzierung kann sich jedoch nach Abschluss der restlichen Spieltagsbegegnungen noch ändern.

Neftchi zeigt erneut Charakter

Für den amtierenden Meister war dies mehr als nur ein Pflichtsieg. Trotz des frühen Gegentors und einer kompakten gegnerischen Defensive kämpfte das Team bis zur letzten Minute.

Die Tore von Stipe Perica und Jamshid Iskanderov sorgten für ein weiteres dramatisches Comeback von Neftchi auf dem Weg zum Titel.

Glauben Sie, dass Neftchi die Tabellenführung bis zum Saisonende verteidigen kann?

NeftchiBucharaUsbekische SuperligaFußballComeback
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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