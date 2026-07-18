Vorteile des KI-Booms für Banken: US-Finanzriesen verzeichnen Rekordgewinne

Die größten US-Investmentbanken haben vor dem Hintergrund massiver Kapitalzuflüsse in die KI-Infrastruktur Rekord-Kommissionserträge verbucht. Berichten von Finanzriesen wie Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley zufolge hat die technologische Revolution einen neuen "Superzyklus" an den Finanzmärkten ausgelöst. Dieser Prozess füllt die Kassen der Banken nicht nur durch Softwareentwickler, sondern auch durch die Finanzierung von Rechenzentren und Energiesystemen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Goldman Sachs erzielte im zweiten Quartal 2026 Gebühren aus dem Investmentbanking in Höhe von 3,4 Milliarden Dollar. Dies ist ein Anstieg von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und der höchste Wert in der Geschichte der Bank. Bankchef David Solomon bezeichnete die Situation als "Superzyklus der Investitionsausgaben für KI". Seinen Worten zufolge steigt der Kapitalbedarf für den Aufbau der Recheninfrastruktur in allen Regionen und Sektoren drastisch an.

Investitionsvolumen und Infrastruktur-Wettlauf

Die Aktivität am Finanzmarkt ist nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Verbindlichkeiten spürbar. So steigerte Goldman Sachs seine Erträge aus der Aktienemission um 130 Prozent und aus der Anleiheemission um 75 Prozent. Dass acht Großbanken zudem an der Kreditvergabe an SoftBank für einen 40-Milliarden-Dollar-Deal im Zusammenhang mit OpenAI beteiligt waren, zeigt, wie hoch die finanzielle Begeisterung in der Branche ist.

Auch bei anderen Banken sind die Wachstumsraten erstaunlich: JPMorgan konnte Provisionen in Höhe von 3,3 Milliarden Dollar (30 Prozent Wachstum), Morgan Stanley 2,44 Milliarden Dollar (58 Prozent Wachstum) und Bank of America 2,14 Milliarden Dollar (50 Prozent Wachstum) erzielen. Laut Prognosen der Analysten von Morgan Stanley könnten die Baukosten für Rechenzentren im Jahr 2026 850 Milliarden Dollar erreichen und bis 2028 auf 1,5 Billionen Dollar ansteigen.

Bankmanager führen diese Aktivität nicht nur auf KI-Unternehmen zurück, sondern auf das gesamte Ökosystem, das sie umgibt. Dazu gehören:

Bau von Rechenzentren (Data-Center);

Schaffung von Energieversorgung und stabilen Stromnetzen;

Produktion von Speichergeräten und Hochleistungschips;

Neue Plattformen für Cloud-Computing-Technologien.

Risiken und Vorsichtsmaßnahmen

Ein solch rasantes Wachstum mahnt die Banken jedoch auch zur Vorsicht. Während Citigroup-Chefin Jane Fraser betonte, dass KI zu einem zentralen Thema in Verhandlungen mit Kunden geworden sei, wurde bekannt, dass einige Projekte abgelehnt werden. Insbesondere JPMorgan hat sich von einigen Geschäften im Zusammenhang mit Rechenzentren zurückgezogen. Grund dafür waren Stromknappheit und Unsicherheiten darüber, wer die zukünftigen Mieter dieser Gebäude sein werden.

Insgesamt belief sich der Nettogewinn der fünf größten US-Banken im zweiten Quartal auf 49 Milliarden Dollar, was 39 Prozent mehr als im Vorjahr ist. Dennoch warnte David Solomon, dass der aktuelle Zyklus nicht ewig anhalten werde. Seiner Meinung nach werde der Markt früher oder später eine "Neukalibrierungsphase" erleben, nach der eine Phase stabileren Wachstums beginnen könnte. Die Hauptfrage für die Banken bleibt vorerst, wie gut das Energiesystem die Expansion der KI unterstützen kann.