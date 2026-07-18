Hausabrisse in Palästina sorgen erneut für schmerzhafte Szenen

·32·Welt
Hausabrisse in Palästina sorgen erneut für schmerzhafte Szenen

Im südlichen Westjordanland in Palästina dauern die Hausabrisse an. Diese von israelischen Streitkräften durchgeführten Maßnahmen haben in der lokalen Bevölkerung für große Bestürzung gesorgt.

Die Bewohner sind gezwungen, mit anzusehen, wie ihre Häuser vor ihren Augen zerstört werden. Für sie war dieser Ort nicht nur ein Wohnsitz, sondern ein Raum, der mit jahrelangen Erinnerungen, Familienleben und einem Gefühl von Sicherheit verbunden war.

Die israelische Seite begründet die Abrisse in einigen Fällen mit illegalen Bauten oder Sicherheitsnotwendigkeiten. Palästinenser und internationale Organisationen betonen jedoch, dass solche Praktiken die Bevölkerung dazu zwingen, ihre Heimat zu verlassen.

Dieses Thema steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt der Debatten im israelisch-palästinensischen Konflikt. Berichten zufolge wurden zwischen 1967 und 2017 fast 50.000 palästinensische Häuser abgerissen. Seit dem 7. Oktober 2023 haben die Abrisse wieder zugenommen.

PalästinaWestjordanlandIsraelMenschenrechteKonflikt
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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