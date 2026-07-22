Jack Dorsey will die Unternehmenskommunikation revolutionieren: Neue Buzz-Plattform vorgestellt

Jack Dorsey, Gründer von Twitter (jetzt X) und Block, hat beschlossen, ein neues Kapitel in der Welt der Unternehmenskommunikation aufzuschlagen. Er hat eine neue Gruppenchat-Plattform namens Buzz angekündigt, die als Konkurrent zu Giganten wie Slack und GitHub gilt. Der Hauptunterschied dieses Projekts besteht darin, dass es eine einheitliche Arbeitsumgebung nicht nur für Menschen, sondern auch für AI-Agenten schafft. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Jack Dorsey schrieb auf seiner X-Social-Media-Seite, dass die Buzz-Plattform ein "modell-agnostisches, dezentrales, souveränes und Open-Source"-System sei. Das bedeutet, dass die Plattform nicht an ein bestimmtes AI-Modell gebunden ist und den Nutzern die volle Kontrolle über ihre Daten gibt. Das Projekt wurde von dem von Dorsey geleiteten Unternehmen Block entwickelt, zu dem bekannte Marken wie Square, Cash App und Tidal gehören.

Zusammenarbeit zwischen AI und Mensch

Derzeit nutzen viele Startups und Technologieunternehmen verschiedene AI-Agenten in ihren Arbeitsabläufen. Die Verwaltung dieser Agenten und deren Integration in eine Teamumgebung ist jedoch oft komplex. Buzz zielt genau darauf ab, dieses Problem zu lösen: Es vereint verschiedene Arbeitsabläufe in einem einzigen Fenster. Benutzer können gleichzeitig mit Kollegen sprechen, GitHub-Projekte verwalten und Aufgaben an AI-Agenten delegieren.

Dass die Plattform Open Source ist, eröffnet Entwicklern große Möglichkeiten. Jedes Team kann das Buzz-System an seine Bedürfnisse anpassen, neue Funktionen hinzufügen und es unabhängig auf eigenen Servern betreiben. Dies ist ein entscheidender Faktor, insbesondere für große Unternehmen, die besonderen Wert auf Datensicherheit legen.

Wettbewerb und Marktaussichten

Jack Dorsey ist in diesem Bereich nicht allein. Zum Beispiel hat Paradigm-Partner Georgios Konstantopoulos kürzlich ein ähnliches Projekt namens Centaur vorgestellt. Centaur fungiert ebenfalls als "virtueller Mitarbeiter", der innerhalb von Slack oder über eine separate API arbeitet. Experten glauben, dass die wachsende Nachfrage nach AI-Agenten im Unternehmenssektor den Wettbewerb zwischen solchen Plattformen weiter verschärfen wird.

Es ist erwähnenswert, dass sich Buzz derzeit in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Die Entwickler selbst haben Teams geraten, nicht sofort auf diese Plattform umzusteigen, da sich das System noch in der Testphase befindet. Dennoch wird erwartet, dass die Möglichkeiten der Plattform in Zukunft eine ernsthafte Herausforderung für traditionelle Tools wie Slack darstellen werden.

Derzeit ist eine kostenlose Desktop-Version der Buzz-Anwendung für macOS, Windows und Linux-Betriebssysteme verfügbar. Zudem wurde der Quellcode der Anwendung auf der GitHub-Plattform hochgeladen, wo Interessierte ihn einsehen und zur Weiterentwicklung des Projekts beitragen können. Für Entwickler und Startups kann diese Open-Source-Lösung ein interessantes Experiment zur Steigerung der Team-Arbeitseffizienz sein.