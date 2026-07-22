Die Fußballwelt ist nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 noch immer nicht zur Ruhe gekommen. Die Niederlage der argentinischen Nationalmannschaft im entscheidenden Spiel gegen Spanien und die Leistung von Lionel Messi haben für viele Diskussionen gesorgt. Die indische Cricket-Legende Sourav Ganguly schaltete sich in die Debatte ein und nahm den 39-jährigen Stürmer in Schutz. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im Finale, das im MetLife Stadium ausgetragen wurde, unterlag Argentinien mit 0:1. Nach dem Spiel betonten viele Fans und Experten, dass Lionel Messi nicht sein höchstes Niveau abrufen konnte, und stellten seinen Einfluss auf das Team in Frage. Ganguly ist jedoch der Meinung, dass es nicht fair ist, das Vermächtnis eines großen Sportlers an einem einzigen Spiel zu messen.

Taktische Überlegenheit und der menschliche Faktor

In seinem Interview betonte Sourav Ganguly, dass jeder Sportler, selbst ein Lionel Messi, manchmal einen schlechten Tag haben kann. Seiner Meinung nach ist es ein falscher Ansatz, einen Spieler nur für seine Leistung in einem einzigen Finale zu kritisieren.

"Das Vermächtnis einer Legende wie Lionel Messi sollte niemals auf der Grundlage eines einzigen Spiels beurteilt werden. Wir müssen uns daran erinnern, dass er auch nur ein Mensch ist und niemand jeden Tag auf dem gleichen Niveau spielen kann. Seine gesamte Karriere an einem einzigen Finalergebnis zu messen, ist schlichtweg ungerecht", bemerkte der ehemalige Präsident des indischen Cricket-Verbandes.

Ganguly erkannte zudem an, dass die spanische Nationalmannschaft an jenem Abend taktisch deutlich stärker war. Seiner Meinung nach hat die "La Roja" die Kreativität der argentinischen Mannschaft erstickt und es geschafft, Messi auf dem Platz zu isolieren.

Eine neue Ära im argentinischen Fußball

Nach dieser Niederlage stellt sich für viele die Frage: Wird Lionel Messi noch einmal das Trikot Argentiniens tragen? Obwohl das Team unter der Leitung von Lionel Scaloni vor zwei Jahren die Copa América verteidigen konnte, deutet die Niederlage im WM-Finale auf große Veränderungen in der Mannschaft hin.

Ganguly ist der Ansicht, dass allein das Erreichen des Finales ein großer Erfolg ist. Der ehemalige Cricketspieler betonte, dass Sieg und Niederlage im Fußball eng beieinander liegen, und lobte die Beständigkeit der argentinischen Nationalmannschaft in den letzten Jahren. Die Zukunft von Messi ist auch für Fußballfans von großem Interesse, da jeder seiner Schritte in die Geschichte des Weltfußballs eingeht.

Bislang hat Lionel Messi keine offizielle Erklärung zu seiner Zukunft abgegeben. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieses Turnier der letzte große Wettbewerb für den Star von Inter Miami war, aber sein Stellenwert in der Fußballwelt und seine Errungenschaften stehen über jedem Ergebnis.