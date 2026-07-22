NASA startet Raumsonde mit Nuklearantrieb zum Mars: Projektkosten übersteigen 2 Milliarden Dollar

·6·Technologie
NASA startet Raumsonde mit Nuklearantrieb zum Mars: Projektkosten übersteigen 2 Milliarden Dollar

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) bereitet einen revolutionären Schritt bei der Erforschung des Mars vor. Die Agentur plant, die mit einem nuklearen Energieaggregat ausgestattete Raumsonde Space Reactor-1 Freedom (SR-1) zum Roten Planeten zu schicken. Es wird erwartet, dass diese Technologie eine neue Ära in der Weltraumforschung einläutet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen, die der Publikation Politico vorliegen, ist der Start der SR-1-Sonde für Ende 2028 geplant. Nach aktuellen Berechnungen belaufen sich die Gesamtkosten des Projekts auf etwa 2,1 Milliarden Dollar. NASA-Vertreter betonen jedoch, dass dies keine endgültige Zahl sei und die Kosten während des Beschaffungsprozesses noch präzisiert würden.

Das Zeitalter der Kernenergie im Weltraum

NASA-Experten merken an, dass SR-1 die weltweit erste interplanetare Raumsonde sein wird, die die Energie der Kernspaltung nutzt. Diese Technologie ermöglicht eine stabile und leistungsstarke Energiequelle für Langstreckenmissionen, bei denen die Effizienz von Solarpaneelen gering ist.

Diese Sonde ist Teil einer groß angelegten Mission namens SkyFall. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, drei robotische Hubschrauber zur Marsoberfläche zu transportieren. Diese Fluggeräte werden auf der Grundlage des Ingenuity-Hubschraubers entwickelt, der auf dem Mars erfolgreich getestet wurde.

Ingenuity-Erfahrung und Drohnen der neuen Generation

Zur Erinnerung: Der Ingenuity-Hubschrauber war von 2021 bis 2024 zusammen mit dem Perseverance-Rover im Einsatz. Er absolvierte insgesamt 72 Flüge und leistete unschätzbare Hilfe bei der Erkundung von Gebieten, die für Fahrzeuge mit Rädern unzugänglich waren. Im Januar 2024 wurde seine Mission aufgrund von Rotorschäden beendet. Nun werden die neuen Drohnen im Rahmen von SkyFall diese erfolgreiche Erfahrung auf ein höheres Niveau heben.

Die Finanzierung des Projekts ist in folgenden Phasen vorgesehen:

  • Geschäftsjahr 2026 — 640 Millionen Dollar;
  • 2027 — 890 Millionen Dollar;
  • 2028 — 415 Millionen Dollar;
  • 2029 — 180 Millionen Dollar.
Es ist besonders hervorzuheben, dass die genannten 2,1 Milliarden Dollar nur die Kosten für die Entwicklung der Sonde mit dem nuklearen Energieaggregat abdecken. Das Gesamtbudget der SkyFall-Mission, einschließlich der Kosten für die Entwicklung und den Start der Hubschrauber, ist in dieser Summe nicht enthalten.

Dieses Projekt dient nicht nur der Erforschung des Mars, sondern bildet auch die Grundlage für künftige Reisen der Menschheit in den tiefen Weltraum, einschließlich der äußeren Bereiche des Sonnensystems. Nuklearantriebe sind wesentlich effizienter als herkömmliche chemische Treibstoffe und ermöglichen eine deutliche Verkürzung der Flugzeit.

NASAMarsWeltraumTechnologieSkyFall
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Sila sammelt 300 Millionen Dollar für die Produktion von E-Auto-BatterienSila sammelt 300 Millionen Dollar für die Produktion von E-Auto-BatterienHeute, 01:22Das KI-Rennen: Wie Unterhaltungs-Apps zu All-in-One-Plattformen werdenDas KI-Rennen: Wie Unterhaltungs-Apps zu All-in-One-Plattformen werdenHeute, 00:59Chinesisches Unternehmen AGIBOT stellt vier neue intelligente Roboter vorChinesisches Unternehmen AGIBOT stellt vier neue intelligente Roboter vorHeute, 00:55Jack Dorsey will die Unternehmenskommunikation revolutionieren: Neue Buzz-Plattform vorgestelltJack Dorsey will die Unternehmenskommunikation revolutionieren: Neue Buzz-Plattform vorgestelltHeute, 00:50KI ist nicht das einzige Ende: Wissenschaftler haben ein neues Modell für das Schicksal von Zivilisationen entwickeltKI ist nicht das einzige Ende: Wissenschaftler haben ein neues Modell für das Schicksal von Zivilisationen entwickeltHeute, 00:26Tesla weitet Tests für fahrerlose Robotaxis in Florida ausTesla weitet Tests für fahrerlose Robotaxis in Florida ausGestern, 23:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten