NASA startet Raumsonde mit Nuklearantrieb zum Mars: Projektkosten übersteigen 2 Milliarden Dollar

Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde (NASA) bereitet einen revolutionären Schritt bei der Erforschung des Mars vor. Die Agentur plant, die mit einem nuklearen Energieaggregat ausgestattete Raumsonde Space Reactor-1 Freedom (SR-1) zum Roten Planeten zu schicken. Es wird erwartet, dass diese Technologie eine neue Ära in der Weltraumforschung einläutet. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen, die der Publikation Politico vorliegen, ist der Start der SR-1-Sonde für Ende 2028 geplant. Nach aktuellen Berechnungen belaufen sich die Gesamtkosten des Projekts auf etwa 2,1 Milliarden Dollar. NASA-Vertreter betonen jedoch, dass dies keine endgültige Zahl sei und die Kosten während des Beschaffungsprozesses noch präzisiert würden.

Das Zeitalter der Kernenergie im Weltraum

NASA-Experten merken an, dass SR-1 die weltweit erste interplanetare Raumsonde sein wird, die die Energie der Kernspaltung nutzt. Diese Technologie ermöglicht eine stabile und leistungsstarke Energiequelle für Langstreckenmissionen, bei denen die Effizienz von Solarpaneelen gering ist.

Diese Sonde ist Teil einer groß angelegten Mission namens SkyFall. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, drei robotische Hubschrauber zur Marsoberfläche zu transportieren. Diese Fluggeräte werden auf der Grundlage des Ingenuity-Hubschraubers entwickelt, der auf dem Mars erfolgreich getestet wurde.

Ingenuity-Erfahrung und Drohnen der neuen Generation

Zur Erinnerung: Der Ingenuity-Hubschrauber war von 2021 bis 2024 zusammen mit dem Perseverance-Rover im Einsatz. Er absolvierte insgesamt 72 Flüge und leistete unschätzbare Hilfe bei der Erkundung von Gebieten, die für Fahrzeuge mit Rädern unzugänglich waren. Im Januar 2024 wurde seine Mission aufgrund von Rotorschäden beendet. Nun werden die neuen Drohnen im Rahmen von SkyFall diese erfolgreiche Erfahrung auf ein höheres Niveau heben.

Die Finanzierung des Projekts ist in folgenden Phasen vorgesehen:

Geschäftsjahr 2026 — 640 Millionen Dollar;

2027 — 890 Millionen Dollar;

2028 — 415 Millionen Dollar;

2029 — 180 Millionen Dollar.

Es ist besonders hervorzuheben, dass die genannten 2,1 Milliarden Dollar nur die Kosten für die Entwicklung der Sonde mit dem nuklearen Energieaggregat abdecken. Das Gesamtbudget der SkyFall-Mission, einschließlich der Kosten für die Entwicklung und den Start der Hubschrauber, ist in dieser Summe nicht enthalten.

Dieses Projekt dient nicht nur der Erforschung des Mars, sondern bildet auch die Grundlage für künftige Reisen der Menschheit in den tiefen Weltraum, einschließlich der äußeren Bereiche des Sonnensystems. Nuklearantriebe sind wesentlich effizienter als herkömmliche chemische Treibstoffe und ermöglichen eine deutliche Verkürzung der Flugzeit.