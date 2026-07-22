Das KI-Rennen: Wie Unterhaltungs-Apps zu All-in-One-Plattformen werden

In der Welt der digitalen Technologien hat der Wettbewerb zwischen großen Unterhaltungsplattformen eine neue Stufe erreicht. Während Unternehmen früher um die Vorherrschaft in bestimmten Formaten wie Musik, Video oder Podcasts kämpften, beginnt heute das Zeitalter der „Universal-Apps“, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) alle Arten von Inhalten vereinen. Dieser Trend ist ein strategischer Schritt, um die Freizeit der Nutzer vollständig zu vereinnahmen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut ixbt.com hat der Markt für Unterhaltungs-Apps seinen Sättigungspunkt erreicht. Plattformen konzentrieren sich nun darauf, die Verweildauer der Nutzer innerhalb der App und die daraus resultierenden Einnahmen zu steigern, anstatt nur neue Abonnenten zu jagen. KI ist dabei zum wichtigsten Werkzeug geworden: Sie erleichtert die Verwaltung verschiedener Inhaltsformate und ermöglicht präzise, auf den Nutzer zugeschnittene Empfehlungen.

Netflix und Spotify: Von Filmen bis zu Spielen und Büchern

Netflix ist ein deutliches Beispiel für diesen Wandel. In den letzten Jahren hat sich der Dienst nicht mehr nur auf Filme und Serien beschränkt, sondern Videospiele, Live-Sportübertragungen, Kurzvideos und Podcasts in seine Plattform integriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, sicherzustellen, dass der Nutzer auch dann in der Netflix-App bleibt, wenn er gerade nicht fernsehen möchte, anstatt durch soziale Medien zu scrollen.

Auch Spotify entfernt sich von seinem ursprünglichen Image als „Musikdienst“. Heute bietet die Plattform nicht nur Audio, sondern auch Video-Podcasts, Umfragen, Stories und sogar Fitness-Workouts. Zudem hat das Unternehmen den Verkauf von Hörbüchern und gedruckten Büchern gestartet, was es zu einem vollwertigen Unterhaltungszentrum macht.

YouTube und TikTok: Die Grenzen der Formate verschwimmen

YouTube hat seinerseits Shorts eingeführt, um mit TikTok zu konkurrieren. Gleichzeitig wurden eigene Bereiche für Podcasts, Spiele, Shopping und Nachrichten geschaffen. Experten sind der Meinung, dass die vollständige Integration von YouTube TV und YouTube Music in die Haupt-App und deren Verkauf als einheitliches Abonnementpaket nur eine Frage der Zeit ist.

Selbst TikTok, der König der Kurzvideos, hört nicht auf zu expandieren. Die Plattform fügt Funktionen wie Langform-Videos, Reiseplanung, Ticketkäufe und die Erkundung lokaler Orte hinzu. Über TikTok Pro Events versucht das Unternehmen zudem, große Sportereignisse wie die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft abzudecken.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unterschiede zwischen modernen Apps zunehmend verschwinden. Der Wettbewerb findet nicht mehr über das Inhaltsformat statt, sondern über die Genauigkeit der persönlichen Empfehlungen, die durch KI bereitgestellt werden. Je perfekter die KI arbeitet, desto weniger muss der Nutzer nach Informationen oder Unterhaltung in anderen Apps suchen.