Chinesisches Unternehmen AGIBOT stellt vier neue intelligente Roboter vor

Die chinesische Robotikindustrie entwickelt sich weiterhin rasant. Auf der World Artificial Intelligence Conference (WAIC 2026) in Shanghai präsentierte AGIBOT seine neuesten Entwicklungen. Die Vorstellung umfasste vier neue Geräte: humanoide Roboter, Industriemodelle und eine hochpräzise Roboterhand. Gleichzeitig gab das Unternehmen offiziell bekannt, seinen 15.000sten Roboter produziert zu haben. Dies berichtet Ixbt.com .

Der Star der Präsentation war der humanoide Roboter A3 Ultra. Mit einer Größe von 1,74 Metern verfügt dieser Roboter über 51 Freiheitsgrade und kann menschliche Bewegungen mit hoher Präzision nachahmen. Das Modell kann mit jedem Arm bis zu 5 kg heben und arbeitet mit einer einzigen Ladung bis zu 8 Stunden lang kontinuierlich. Besonders bemerkenswert ist, dass der Roboter mit der NVIDIA Thor Computing-Plattform, Lidar und verschiedenen Kameras ausgestattet ist, wodurch er seine Umgebung autonom analysieren kann.

Spezialisierte Lösungen für Industrie und Bildung

AGIBOT stellte nicht nur universelle Humanoide vor, sondern auch neue Geräte für spezifische Aufgaben. Das für Industrieunternehmen konzipierte Modell G2 Max zeichnet sich durch Funktionen zum Transport von Gütern und zum Palettieren aus. Für den Bildungsbereich wurde die Plattform X2 EDU entwickelt. Mit einer offenen Hardware-Architektur ermöglicht dieses Modell Universitäten und Laboren die Installation zusätzlicher Sensoren und Rechenmodule.

Unter den technologischen Neuerungen ist die Roboterhand OmniHand 3 Ultra-M von besonderer Bedeutung. Dieses Gerät verfügt über 20 aktive Freiheitsgrade und ist mit taktilen Sensoren ausgestattet, die auf Computer Vision basieren. Dies ermöglicht es dem Roboter, Objekte wie eine menschliche Hand zu fühlen und sie vorsichtig zu greifen. Laut Ixbt.com kann diese Hand problemlos Gegenstände mit einem Gewicht von bis zu 5 kg heben.

Praktische Anwendung und Effizienz

Das Unternehmen bewies auch die Effizienz seiner Roboter in der realen Produktion. In der Fabrik von Longcheer Technology sind humanoide Roboter beispielsweise bei der Qualitätskontrolle von Tablets, dem Transport von Ersatzteilen und der Bedienung von Testgeräten im Einsatz. Die Implementierung der Roboterlinie dauerte nur 36 Stunden, und derzeit unterstützen die Roboter die Produktion von bis zu 3.000 Tablets pro Schicht.

Vertreter von AGIBOT betonten, dass ihre Geräte nicht nur in Fabriken, sondern auch im Tourismus, im Transportwesen und im Dienstleistungssektor aktiv eingesetzt werden. Roboter können Passagieren an Flughäfen und Bahnhöfen bei der Navigation helfen und Besucher mit Informationen versorgen. Dies reduziert den menschlichen Faktor und erhöht die Servicegeschwindigkeit.

Für Länder, die sich in einer schnellen Industrialisierung befinden, könnten solche Technologien in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Produktionseffizienz und der Automatisierung von Logistikprozessen spielen. Diese Errungenschaften der chinesischen Ingenieure zeigen, dass Roboter immer stärker in unseren Alltag integriert werden.