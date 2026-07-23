Der südkoreanische Technologieriese Samsung will mit seinem nächsten faltbaren Smartphone, dem Galaxy Z Fold8, einen technischen Hauptmangel beheben, der Nutzer seit Jahren beschäftigt. Berichten zufolge wird das neue Gerät mit einer revolutionären Technologie ausgestattet sein, die den sichtbaren Knick (Falte) in der Mitte des Bildschirms deutlich reduziert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen des bekannten Tech-Insiders Ice Universe verfügt ein Prototyp des Galaxy Z Fold8 über einen deutlich glatteren Bildschirm im Vergleich zu Konkurrenten wie dem Oppo Find N6 und Vivo X Fold6. Um dieses Ergebnis zu erzielen, haben die Ingenieure den Scharniermechanismus grundlegend überarbeitet, was eine gleichmäßige Druckverteilung auf den Bildschirm ermöglicht.

Neues Scharnier und Selbstheilungsfunktion

Der wichtigste Aspekt der neuen Technologie ist, dass der Bildschirm auch nach langer Nutzung seine ursprüngliche Glätte behält. Unter Berufung auf Quellen bei Samsung berichtet der Insider, dass die Falte auf dem Bildschirm selbst nach dreimonatigem aktivem Testen nicht tiefer wurde und unverändert blieb. Dies ist ein großer Fortschritt für den Markt der faltbaren Smartphones.

Zudem wurde beim Galaxy Z Fold8 ein einzigartiger "Selbstheilungseffekt" beobachtet. Wenn das Smartphone nach längerer Zeit im geschlossenen Zustand geöffnet und einige Minuten offen gelassen wird, glättet sich die Knickstelle allmählich und wird nahezu unsichtbar. Diese Eigenschaft soll das Ergebnis neuer Materialien unter dem Displaypanel und einer verbesserten Konstruktion sein.

Auf dem Markt in Usbekistan werden die faltbaren Geräte von Samsung mit großem Interesse erwartet. Wenn das Galaxy Z Fold8 tatsächlich diese Langlebigkeit beweist, könnte es einen neuen Standard setzen und die Konkurrenz überholen. Derzeit schrecken viele Nutzer gerade wegen der Falte im Display vom Kauf faltbarer Telefone zurück.

Es ist erwähnenswert, dass diese Schlussfolgerungen derzeit auf einem einzigen Testgerät basieren. Die tatsächliche Haltbarkeit der Technologie und die Qualität in der Massenproduktion werden erst nach der offiziellen Markteinführung bekannt sein. Dennoch ist klar, dass Samsung einen großen Schritt in diese Richtung gemacht hat.