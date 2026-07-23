Chinas rasante Entwicklung im Bereich der KI-Technologie dürfte das Gleichgewicht auf dem Weltmarkt verändern. Liang Wenfen, Gründer von DeepSeek, betonte, dass der Abstand zwischen chinesischen und US-amerikanischen KI-Modellen auf ein Minimum geschrumpft ist. Dies ermöglicht eine Unabhängigkeit vom Westen, nicht nur bei Software, sondern auch bei der Produktion von High-Tech-Chips. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

In einem Interview erklärte Liang Wenfen, dass chinesische Modelle bis vor Kurzem noch zwei Jahre hinter den USA zurücklagen. Chinesische Experten haben jedoch gelernt, mit deutlich geringeren Kosten eine hohe Effizienz zu erzielen. Heute ist das von Moonshot AI vorgestellte Modell Kimi K3 das weltweit größte Open-Source-KI-Modell und stellt einen ernsthaften Anspruch auf die Marktführerschaft dar.

Huawei ersetzt NVIDIA

Derzeit sind NVIDIA -Chips das wichtigste Werkzeug für das KI-Training auf dem Weltmarkt. Der chinesische Experte ist jedoch der Meinung, dass sich die Situation im kommenden Jahr grundlegend ändern wird. In China hergestellte Chips haben keine Probleme mit der Ökosystem-Kompatibilität; das einzige Hindernis ist derzeit der Mangel an Produktionskapazitäten.

Berichten zufolge können die Huawei Atlas 950 Supercomputer in Bezug auf Leistung und Preis problemlos mit den fortschrittlichsten GB200- und GB300-Chips von NVIDIA konkurrieren. Dies zeigt, dass die von den USA verhängten Technologiesanktionen den heimischen Markt in China gestärkt haben.

Laut Liang Wenfen können Giganten wie NVIDIA den technologischen Fortschritt in China nicht aufhalten. Lokale Hersteller streben danach, durch den Aufbau eigener unabhängiger Plattformen auch auf dem internationalen Markt Fuß zu fassen. Dieser Prozess wird nicht nur durch staatliche Unterstützung, sondern auch durch massive Investitionen des Privatsektors vorangetrieben.

Diese Veränderungen sind auch für Nutzer und Entwickler in Usbekistan von Bedeutung. Die Verbreitung chinesischer Open-Source-KI-Modelle (wie Kimi K3) ermöglicht lokalen Startups den Zugang zu günstigen und hochwertigen Ressourcen. Angesichts der Präsenz von Huawei-Technologien in unserer Region ist es zudem sehr wahrscheinlich, dass in Zukunft Alternativen zu NVIDIA-Chips Einzug halten werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Wettbewerb im Bereich der KI nicht mehr nur über Algorithmen, sondern auch über die Hardware ausgetragen wird. Chinas Erfolg in diesem Wettlauf könnte die globale Technologielandkarte in den kommenden Jahren grundlegend neu zeichnen.