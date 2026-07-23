Der US-Autoriese Ford plant, in seinen Elektrofahrzeugen (EV) der nächsten Generation verstärkt auf Apple-Technologien zu setzen. Das Unternehmen ist der erste Partner, der das von Apple bereitgestellte neue Software-Toolkit MapKit for Automotive in sein System integriert hat. Dieser Schritt ist für Ford eine strategische Entscheidung, um nicht nur die Software zu verbessern, sondern sich auch im technologischen Wettlauf gegen Konkurrenten wie Tesla einen Vorteil zu verschaffen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Apple Maps wird nicht mehr nur eine CarPlay-Funktion sein, die den iPhone-Bildschirm auf den Fahrzeugmonitor spiegelt, sondern zu einem tief in den Bordcomputer des Elektroautos integrierten Navigationssystem werden. Diese Neuerung wird im mittelgroßen Elektro-Pickup von Ford debütieren, der voraussichtlich 2027 zu einem Preis von etwa 30.000 Dollar auf den Markt kommen wird. Dieses Modell wird auf der völlig neuen universellen EV-Plattform (UEV) von Ford basieren.

Technologische Möglichkeiten und Effizienz

Die Integration von Apple Maps bietet Fahrern eine Reihe von Annehmlichkeiten. Neben der Anzeige von Echtzeit-Verkehrsdaten, Unfällen und detaillierten Karten berechnet das System Routen speziell für Elektrofahrzeuge. Das Wichtigste ist, dass das Navigationssystem mit dem Batteriestatus des Fahrzeugs verbunden ist und die Vorkonditionierungsfunktion steuert, um die Batterie vor Erreichen einer Ladestation auf die optimale Temperatur zu bringen. Dies verkürzt die Ladezeit erheblich.

Durch diese Partnerschaft will Ford auch sein BlueCruise-Fahrerassistenzsystem verbessern. Das aktualisierte BlueCruise, das auf Apple Maps-Daten basiert, wird in der Lage sein, das Fahrzeug auf Autobahnen vollständig zu steuern, einschließlich des selbstständigen Wechsels von Ein- und Ausfahrten. Das Unternehmen strebt an, bis 2028 ein autonomes Fahren auf "Eyes-off"-Niveau zu erreichen.

Neue Fertigungsphilosophie

Ford bricht mit seinen jahrhundertealten Traditionen und verfolgt einen neuen Ansatz bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen. Die neue Plattform wird nicht nur als Basis für Pickups dienen, sondern auch für Limousinen, Crossover und sogar Nutzfahrzeuge. Die Verwendung von Aluminium-Druckguss (Unicasting) im Produktionsprozess reduziert die Anzahl der Bauteile und beschleunigt die Montage, was letztendlich dazu beiträgt, den Preis des Elektroautos zu senken.

Obwohl die Bedingungen dieser kommerziellen Vereinbarung zwischen Apple und Ford nicht offengelegt wurden, sehen Experten darin einen Beweis für die wachsende Bedeutung von Software in der Automobilindustrie. Das Apple Maps-System kann auch mit Smart-Home-Technologien verbunden werden. So wird es beispielsweise möglich sein, automatisch Aktionen wie das Öffnen von Garagentoren und das Einschalten des Lichts auszuführen, wenn sich der Fahrer dem Haus nähert.

In einer Zeit, in der das Interesse an Elektrofahrzeugen auch auf dem Markt in Usbekistan wächst, wird erwartet, dass die Zusammenarbeit von Marken wie Ford mit Apple an erschwinglichen und intelligenten Modellen den Zugang zu modernen Technologien für lokale Verbraucher in Zukunft erweitern wird.