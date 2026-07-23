Alejandro Garnacho wechselt überraschend zu Aston Villa

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Alejandro Garnacho wechselt überraschend zu Aston Villa

Vor der neuen Saison in der englischen Premier League wurde ein sensationeller Transfer abgeschlossen. Der in Birmingham ansässige Verein Aston Villa hat offiziell die Verpflichtung des Chelsea-Flügelspielers Alejandro Garnacho bekannt gegeben. Das argentinische Talent wechselt zunächst auf Leihbasis zum neuen Team, wobei der Vertrag eine Kaufoption enthält. Dies berichtete Goal.com in einer Meldung.

Das Team von Unai Emery setzt nach einer erfolgreichen letzten Saison den Umbruch im Kader fort. Der 22-Jährige wechselt für eine einjährige Leihe in den Villa Park. Laut Goal.com ist Aston Villa verpflichtet, den Spieler fest zu verpflichten, sollte er in der Saison 2026/27 bestimmte Leistungen erbringen. Für diesen Fall wurde bereits ein Vierjahresvertrag vereinbart.

Emerys neues Projekt und Garnachos Rolle

Aston Villa-Trainer Unai Emery zeigte sich sehr zufrieden mit dem Transfer. Der Coach betonte, dass Alejandro Garnacho eine wichtige Rolle im zukünftigen Projekt des Vereins spielen werde. "Wir freuen uns sehr, Alejandro verpflichtet zu haben. Er ist sehr talentiert und jung, und vor allem hat er einen großen Willen, unser Projekt voranzubringen", sagte Emery in einem Interview auf der offiziellen Website des Vereins.

Garnachos Zeit bei Chelsea verlief nicht besonders erfolgreich. Nachdem er im vergangenen September für 40 Millionen Pfund von Manchester United gekommen war, tat er sich an der Stamford Bridge schwer. Obwohl er in der letzten Saison in allen Wettbewerben 43 Spiele absolvierte, erzielte er nur 8 Tore und gab 4 Vorlagen. Die Ankunft von Morgan Rogers für eine Rekordsumme von 117 Millionen Pfund beschleunigte den Abgang des argentinischen Flügelspielers.

Finanzielle Aspekte und Vorbereitung auf die Champions League

Aston Villa ist auf dem aktuellen Sommertransfermarkt sehr aktiv. Garnacho ist bereits der vierte große Neuzugang des Teams. Zuvor hatte der Verein Spieler wie Johan Manzambi, Joao Gomes und Modou Keba Cisse verpflichtet. Diese Transfers werden durch die rund 200 Millionen Pfund finanziert, die durch die Verkäufe von Stars wie Youri Tielemans und Donyell Malen eingenommen wurden.

Bemerkenswert ist, dass auch Manchester United von diesem Transfer profitiert. Laut der bei seinem Wechsel zu Chelsea im Jahr 2025 unterzeichneten Vereinbarung haben die "Red Devils" Anspruch auf eine 10-prozentige Beteiligung an seinem nächsten festen Transfer. Das bedeutet, dass bei einer festen Verpflichtung durch den Verein aus Birmingham auch Geld in die Kasse der Mancunians fließen wird.

Aston Villa gewann in der letzten Saison die Europa League und belegte in der Premier League den vierten Platz, was die Qualifikation für die Champions League bedeutete. Nun stehen dem Team ernsthafte Herausforderungen bevor. Am 12. August treffen sie im UEFA Supercup auf Paris Saint-Germain. Es wird erwartet, dass Garnacho in diesem prestigeträchtigen Spiel sein Debüt für seinen neuen Verein geben wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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