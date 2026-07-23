Ankalaev über Guskov: Er wird merken, dass es ein Fehler war, gegen mich anzutreten

Magomed Ankalaev Am 25. Juli wird er in Abu Dhabi gegen Bogdan Guskov in das Oktagon steigen. Der russische Kämpfer erklärte, dass er mit dem Gegnerwechsel zufrieden sei, räumte jedoch ein, dass diese Chance die gesamte Karriere des in Usbekistan lebenden Athleten verändern könnte.

Ankalaev betonte, dass Guskov der einzige Kämpfer war, der das Angebot kurzfristig annahm. Dennoch stellte er klar, dass es für seinen Gegner nicht einfach sein wird, seinen Platz in der Rangliste einzunehmen.

Rountree verletzt, Chance geht an Guskov

Ursprünglich sollte Magomed Ankalaev bei UFC Fight Night 282 gegen Khalil Rountree kämpfen.

Rountree musste den Kampf jedoch aufgrund einer Verletzung absagen. Kurz vor dem Turnier war die UFC gezwungen, einen neuen Gegner für Ankalaev zu finden.

Das Angebot wurde vom usbekischen Vertreter Bogdan Guskov angenommen. Somit konnte der wichtige Kampf im Halbschwergewicht gerettet werden.

Kampfdetails Informationen Turnier UFC Fight Night 282 Datum 25. Juli Ort Etihad Arena, Abu Dhabi Paarung Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov Guskovs Rangliste Platz 9

„Guskov hat ohne Zögern angenommen“

In einem Interview mit MMA Junkie würdigte Ankalaev den Mut von Guskov.

„Guskov war der einzige Kämpfer, der das Angebot ohne Zögern annahm. Ich verstehe auch die anderen. Das ist Profisport, und es steht viel auf dem Spiel.“

Er glaubt, dass ein Kampf gegen einen Top-Anwärter ohne vollständiges Trainingslager ein großes Risiko für jeden Athleten darstellt.

Ein solcher kurzfristig angenommener Kampf kann nicht nur die Siegchancen, sondern auch die Rangliste und die weitere Karriere des Kämpfers drastisch verändern.

Ankalaev ist nicht verärgert über den Gegnerwechsel

Der russische Kämpfer verheimlichte nicht, dass er sich speziell auf Rountree vorbereitet hatte. Er reagierte jedoch positiv darauf, dass der Kampf auch mit einem neuen Gegner stattfindet.

„Natürlich war ich enttäuscht, dass Khalil nicht antreten konnte. Ich hatte mich speziell auf ihn vorbereitet. Aber ich war überhaupt nicht verärgert, dass in letzter Minute ein neuer Gegner gefunden wurde.“

Für Ankalaev ist das Wichtigste die Rückkehr ins Oktagon nach einer langen Pause und die nötige Kampfpraxis.

Er bezeichnete das Duell mit Guskov sogar als eine Art „Aufwärmkampf“. Er räumte jedoch in seinen weiteren Ausführungen ein, dass diese Beschreibung nicht dazu dient, das Potenzial des usbekischen Athleten zu unterschätzen.

„Das könnte sein Leben verändern“

Ankalaev sagt, dass dieser Kampf für Bogdan Guskov, der auf Platz neun der Rangliste steht, eine riesige Chance ist.

„Diese Chance könnte seine Karriere grundlegend verändern. Er wird alles daran setzen, meinen Platz in der Rangliste einzunehmen.“

Sollte Guskov einen hochrangigen Gegner besiegen, könnte sich sein Status in der Halbschwergewichtsklasse dramatisch ändern. Ein solcher Sieg würde ihn näher an das Titelrennen bringen und Türen für Kämpfe gegen die größten Namen der UFC öffnen.

Deshalb geht der usbekische Kämpfer trotz der kurzen Vorbereitungszeit in einen der wichtigsten Kämpfe seiner Karriere.

„Es wird nicht einfach sein, das umzusetzen“

Ankalaev versteht sehr wohl, dass Guskov hochmotiviert sein wird. Er erklärte jedoch selbstbewusst, dass er seinen Gegner nicht seine großen Pläne verwirklichen lassen wird.

„Natürlich wird er alles tun, um seine Chance zu nutzen. Aber es wird für ihn nicht einfach sein, das zu erreichen.“

Somit hat auch der psychologische Kampf vor dem Duell begonnen. Ankalaev vertraut auf seine Erfahrung und seine Position in der Rangliste, während Guskov als Herausforderer in das Oktagon steigt, der nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen hat.

Beim Kampf in Abu Dhabi kann sich alles ändern

Bogdan Guskov hat das Angebot kurzfristig angenommen und die größte Chance seiner Karriere ergriffen. Jetzt muss er sich auf der großen Bühne in einem Fünf-Runden-Kampf gegen einen der Top-Anwärter beweisen.

Während dies für Ankalaev ein Rückkehrkampf ist, ist es für Guskov eine Gelegenheit, das gesamte Kräfteverhältnis in der Division zu verschieben.

Glaubst du, dass Bogdan Guskov für eine Sensation sorgen und Ankalaev besiegen kann? Hinterlasse deine Meinung in den Kommentaren und sende dies an UFC-Fans, die auf den Kampf warten.