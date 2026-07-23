Ein neuer Gigant auf dem Markt für KI-Chips: Startup Etched mit 10,3 Mrd. Dollar bewertet

Etched, ein Startup, das spezialisierte Chips für KI-Technologien entwickelt, hat für großes Aufsehen bei Investoren gesorgt. Das von drei ehemaligen Harvard-Studenten gegründete Unternehmen sammelte in einer Serie-C-Finanzierungsrunde 300 Millionen Dollar ein und erreichte damit eine Marktbewertung von 10,3 Milliarden Dollar. Dies bedeutet, dass sich der Wert des Startups in nur sieben Monaten verdoppelt hat. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Die Investitionsrunde wurde von der renommierten Firma Sequoia Capital geleitet. An dem Prozess waren auch große Finanzinstitute wie Andreessen Horowitz, SK Hynix, Jane Street und Diffusion Capital beteiligt. Laut TechCrunch wurde dieser Deal als eine der am höchsten bewerteten Serie-C-Finanzierungsrunden in der Geschichte von Sequoia Capital verzeichnet. Das Projekt Etched wird zudem von bekannten Persönlichkeiten der Tech-Welt wie Peter Thiel, Andrej Karpathy und Dylan Field unterstützt.

Das Hauptziel von Etched ist die Entwicklung von Chips, die speziell für die "Transformer"-Architektur optimiert sind, welche modernen KI-Systemen wie ChatGPT und Claude zugrunde liegt. Die Gründer Gavin Uberti, Robert Wachen und Chris Zhu bieten ihre Produkte den Kunden nicht nur als Chip, sondern als vollständiges System an. Derzeit hat das Unternehmen bereits Aufträge im Wert von 1 Milliarde Dollar verbucht, und die ersten Systeme werden von Kunden getestet.

Technologische Überlegenheit und innovativer Ansatz

Obwohl viele Experten glauben, dass Etched-Chips nur für ein bestimmtes Modell konzipiert sind, widersprechen Unternehmensvertreter dem. Sie betonen, dass die Systeme jedes KI-Modell problemlos ausführen können, einschließlich "Mixture of Experts"-Architekturen wie DeepSeek und Qwen sowie neue Designs wie Mamba. Dass sogar Google an ähnlichen Frozen v2-Chips für sein Gemini-Modell arbeitet, bestätigt, dass der von Etched eingeschlagene Weg richtig ist.

Etched-Chips beschleunigen den KI-Inferenzprozess in zwei Phasen:

Prefill: Der Prozess des Verstehens von Anfrage und Kontext. Etched hat diese Phase mithilfe von Niederspannungstechnologie erheblich beschleunigt.

Der Prozess des Verstehens von Anfrage und Kontext. Etched hat diese Phase mithilfe von Niederspannungstechnologie erheblich beschleunigt. Decode: Die Phase der Antwortgenerierung. Hierfür hat das Unternehmen eine neue Speicherart namens "Cluster Scale Memory" entwickelt, die sicherstellt, dass mehrere Chips mit extrem geringer Latenz zusammenarbeiten.

Laut Unternehmensvertretern reduziert der Niederspannungsbetrieb die Überhitzung der Chips, was es ermöglicht, mehr Transistoren auf einem einzigen Die unterzubringen. Dadurch können Nutzer hohe Geschwindigkeiten erzielen und gleichzeitig die Rechenkosten erheblich senken.

Obwohl das Startup Etched bekannt gegeben hat, dass es seine Chips erfolgreich in TSMC-Werken produziert hat, wird der Wettbewerb mit Giganten wie NVIDIA auf dem Markt nicht einfach sein. Eine Kapitalisierung von über 10 Milliarden Dollar und ein großes Auftragspaket zeigen jedoch, dass dieses junge Team zu einem ernsthaften Akteur auf dem Markt für KI-Infrastruktur geworden ist.