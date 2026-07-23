Das von der chinesischen Firma RedNote entwickelte KI-Modell dots-note-3.0 hat bei der Internationalen Mathematik-Olympiade (IMO) ein beispielloses Ergebnis erzielt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs löste das Modell alle 6 komplexen Aufgaben fehlerfrei und erreichte die volle Punktzahl von 42 von 42 möglichen Punkten. Dieser Wert zeigt, dass KI-Systeme bei logischem Denken und mathematischen Beweisen eine neue Stufe erreicht haben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die prestigeträchtige Olympiade, die in Shanghai endete, wird seit 1959 ausgetragen und gilt als der weltweit schwierigste intellektuelle Wettbewerb für Schüler. IMO-Aufgaben sind ein einzigartiger Test für KI, da es nicht ausreicht, nur die richtige Antwort zu finden. Das System muss einen vollständigen mathematischen Beweis ohne logische Fehler, fehlende Schritte oder unbegründete Behauptungen liefern.

Technologische Überlegenheit und Wettbewerb

Laut ixbt.com befindet sich dots-note-3.0 derzeit in der Beta-Testphase. Interessanterweise ist es das kompakteste Modell der dots3-Familie. Zu dieser Serie gehören auch größere Versionen wie jazz und aria, die für unterschiedliche Rechenressourcen und Szenarien konzipiert sind. Die hohe Leistung des kleinen Modells wird auf optimierte Algorithmen zurückgeführt.

Bislang gehörten die besten Ergebnisse im Bereich KI-Mathematik zu Google DeepMind und OpenAI. Während der Olympiade 2025 erreichten die Modelle dieser Giganten 35 von 42 Punkten und damit Goldmedaillen-Niveau. Das Produkt von RedNote ging jedoch als erstes System in die Geschichte ein, das alle Aufgaben ohne Punktverlust absolvierte.

Auch junge Mathematiker aus Usbekistan nehmen regelmäßig an renommierten internationalen Wettbewerben wie der IMO teil. Solche KI-Ergebnisse eröffnen Möglichkeiten, diese Werkzeuge in Zukunft im lokalen Bildungssystem zur Erklärung und Lösung komplexer Probleme einzusetzen. Es wird erwartet, dass solche Technologien die Geschwindigkeit mathematischer Forschung erhöhen.

Dieser Erfolg der chinesischen Ingenieure beweist, dass KI nicht nur Texte generieren oder Bilder verarbeiten kann, sondern auch in den Grundlagenwissenschaften – einer der höchsten intellektuellen Fähigkeiten der Menschheit – unübertroffen ist. Experten warten nun auf die öffentliche Veröffentlichung des Modells dots-note-3.0 und dessen Potenzial in anderen Bereichen.