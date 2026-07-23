Shahzod Muzaffarov im Finale: 5:0-Sieg in Eriwan

Beim internationalen Turnier „Yerevan Mayor Cup“, das derzeit in Eriwan stattfindet, haben die usbekischen Boxer weitere wichtige Ergebnisse erzielt. Shahzod Muzaffarov besiegte den Lokalmatador im Halbfinale souverän und sicherte sich das Recht, um die Goldmedaille zu kämpfen.

Iqboljon Xoldarov verlor in einem äußerst ausgeglichenen Kampf knapp nach Punkten. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Fans auf unsere zwei weiteren Athleten, die morgen in den Ring steigen.

Muzaffarov ließ seinem Gegner keine Chance

Der in der Gewichtsklasse bis 55 kg antretende Shahzod Muzaffarov traf im Halbfinale auf den Armenier Suren Rubinyan.

Der usbekische Boxer übernahm von den ersten Minuten an die Kontrolle. Durch die richtige Distanzwahl, präzise Schläge und aktive Bewegungen hinterließ er bei den Punktrichtern einen besseren Eindruck.

Am Ende erkannten alle Punktrichter den Sieg von Muzaffarov an — 5:0.

Mit diesem Ergebnis zog Shahzod in das Turnierfinale ein und wird nun um die Goldmedaille des „Yerevan Mayor Cup“ kämpfen.

Xoldarov fehlte eine Stimme

In der Gewichtsklasse bis 70 kg bestritt Iqboljon Xoldarov sein Halbfinale gegen den Armenier Harutyun Hakobkokhyan.

Der Kampf war ausgeglichen und hart umkämpft. Beide Boxer kämpften aktiv um den Finaleinzug, doch die geteilte Entscheidung der Punktrichter fiel zugunsten des Gastgebers aus — 2:3.

Damit beendete Iqboljon Xoldarov das „Yerevan Mayor Cup“-Turnier mit einer Bronzemedaille.

Morgen kämpfen zwei weitere usbekische Boxer

Am nächsten Turniertag steigen zwei weitere Vertreter Usbekistans in den Ring.

In der Gewichtsklasse bis 60 kg trifft Samandar Olimov auf den Armenier Artur Bazeyan. In der Klasse bis 90 kg kämpft Torabek Khabibullaev gegen den Iraner Hadi Mohammadnejad.

Kampfplan

Gewichtsklasse Paarung Zeit -60 kg Samandar Olimov — Artur Bazeyan 14:45 -90 kg Torabek Khabibullaev — Hadi Mohammadnejad 16:30

In beiden Kämpfen warten ernsthafte Herausforderungen auf die usbekischen Boxer. Olimov tritt gegen den Lokalmatador an, während Khabibullaev seine Stärke gegen einen Vertreter der iranischen Boxschule unter Beweis stellen muss.

Usbekische Delegation kämpft weiter um Medaillen

Der Finaleinzug von Shahzod Muzaffarov und die Bronzemedaille von Iqboljon Xoldarov setzen die erfolgreiche Teilnahme der usbekischen Delegation am Turnier fort.

Die große Frage ist nun: Kann Muzaffarov im Finale Gold holen und werden unsere Boxer, die morgen antreten, weiterhin um die Medaillen kämpfen?

Was glauben Sie, welcher unserer Boxer wird mit einer Goldmedaille aus Eriwan zurückkehren? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Kampfplan mit anderen Boxfans.