Japanische Roland-Garros-Siegerin Rika Hiraki festgenommen

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Japanische Roland-Garros-Siegerin Rika Hiraki festgenommen

Die ehemalige japanische Profi-Tennisspielerin und Roland-Garros-Siegerin von 1997, Rika Hiraki, wurde wegen Betrugsverdachts festgenommen. Berichten zufolge wird sie im Zusammenhang mit einem vor vier Jahren begangenen Betrugsfall untersucht.

Den Ermittlungen zufolge überredete eine Person, die sich in sozialen Netzwerken als in Frankreich tätiger orthopädischer Chirurg ausgab, eine Frau durch Täuschung zur Überweisung von 300.000 Yen. Die Polizei gibt an, dass Überwachungskameraaufnahmen zeigen, wie Rika Hiraki Bargeld von dem Konto abhebt, auf das das Geld eingezahlt wurde.

Derzeit prüfen die Strafverfolgungsbehörden weitere Meldungen im Zusammenhang mit diesem Konto. Die 54-jährige Rika Hiraki gewann 1997 gemeinsam mit dem Inder Mahesh Bhupathi den Titel im Mixed-Doppel bei den Roland Garros.

Rika HirakiRoland GarrosTennisJapanKriminalität
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