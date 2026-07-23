Ange Postecoglou erleidet überraschende Niederlage bei Al-Nassr-Debüt

Der saudi-arabische Klub Al-Nassr hat sein erstes Spiel unter dem neuen Cheftrainer Ange Postecoglou bestritten. In einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Lissabon unterlag das Team aus Riad der Reservemannschaft des portugiesischen Klubs Benfica. Dieses Ergebnis ist für den australischen Trainer ein ernster Test und gibt Anlass zum Nachdenken vor der neuen Saison. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Die Begegnung wurde auf Wunsch der Trainerstäbe in einem ungewöhnlichen Format ausgetragen. Das Spiel dauerte zwei Halbzeiten zu je 30 Minuten. Laut Al-Riyadiya startete Al-Nassr sehr aktiv in die Partie und ging bereits in der 4. Minute durch ein Tor von Mittelfeldspieler Abdulmalik Al-Jaber in Führung. Das frühe Tor führte jedoch nicht zum Sieg.

Warum spielte Cristiano Ronaldo nicht?

Die jungen Spieler von Benfica B übernahmen schnell die Initiative und erzielten zwei Treffer gegen den Gegner. Das Endergebnis von 2:1 war ein unangenehmes Debüt für Ange Postecoglou. Teamkapitän Cristiano Ronaldo nahm nicht an diesem Spiel teil, was die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich zog.

Laut World Soccer Talk hängt die Abwesenheit des 41-jährigen Stürmerstars mit seiner körperlichen Regeneration zusammen. Nach seiner Teilnahme an der WM-Qualifikation 2026 und der Endrunde mit der portugiesischen Nationalmannschaft beschlossen die Vereinsführung und der Trainerstab, dem Spieler eine zusätzliche Ruhepause zu gönnen. Zur Erinnerung: Portugals WM-Reise endete im Achtelfinale nach einer Niederlage gegen Spanien.

Die Führung von Al-Nassr möchte ihren größten Star nicht überstürzt in die Saisonvorbereitung einbinden. Bisher gibt es keinen genauen Termin für die Rückkehr von Cristiano Ronaldo ins Mannschaftstraining. Der Verein wartet darauf, dass er sich vollständig erholt und zu 100 Prozent für die neue Saison bereit ist.

Die vergangene Saison war für Cristiano Ronaldo erfolgreich. Er absolvierte 37 Spiele für Al-Nassr in allen Wettbewerben, erzielte 30 Tore und gab 5 Vorlagen. Vor allem gewann er mit seinem Team den Titel in der Saudi Pro League. Dies war die erste offizielle Trophäe der portugiesischen Legende auf saudi-arabischem Boden.

In der neuen Saison haben Ange Postecoglou und sein Team große Ziele. Insbesondere hat sich der Verein den Gewinn der AFC Champions League Elite, ein Turnier, das sie in ihrer Geschichte noch nie gewonnen haben, als Hauptpriorität gesetzt. Es wurde bereits zuvor berichtet, dass auch Cristiano Ronaldo den Gewinn dieser prestigeträchtigen kontinentalen Trophäe anstrebt.