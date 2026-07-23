Arsenal prüft Optionen mit John Stones und Ezri Konsa nach Verletzung von William Saliba

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Arsenal prüft Optionen mit John Stones und Ezri Konsa nach Verletzung von William Saliba

Der FC Arsenal ist aufgrund eines schwerwiegenden Ausfalls in der Defensive gezwungen, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Der Stammverteidiger William Saliba fällt aufgrund einer Rückenverletzung, die er sich während der Weltmeisterschaft im Trikot der französischen Nationalmannschaft zugezogen hat, langfristig aus. Diese Situation hat die Pläne von Mikel Arteta komplett verändert. Dies berichtet Goal.com .

Der 25-jährige Saliba verletzte sich schwer im Halbfinalspiel der französischen Nationalmannschaft gegen Spanien. Sein Ausfall ist ein herber Rückschlag für die „Gunners“, da der Franzose bereits zu einem festen Bestandteil der Defensive geworden war. Laut Goal.com befürchtet die Vereinsführung, dass Salibas Abwesenheit die Chancen des Teams im Titelrennen negativ beeinflussen könnte.

John Stones: Ein erfahrener Kandidat als vertragsloser Spieler

Um die entstandene Krise zu bewältigen, zieht Mikel Arteta den ablösefreien John Stones in Betracht, dessen Vertrag bei Manchester City ausgelaufen ist. Der 32-jährige erfahrene Verteidiger ist derzeit vertragslos, und seine große Erfahrung könnte für Arsenal sehr wertvoll sein. Im Laufe seiner Karriere hat Stones 19 Titel gewonnen, darunter 6 Mal die Premier League.

Auch die Beziehung zwischen Arteta und Stones könnte bei diesem Transfer eine wichtige Rolle spielen. Der Trainer arbeitete während seiner Zeit als Assistent von Pep Guardiola bei Manchester City eng mit Stones zusammen. Es ist jedoch klar, dass dieser Transfer nicht einfach wird. Laut Sky Sports zeigt auch ein anderer Londoner Verein, der FC Chelsea, ernsthaftes Interesse an dem erfahrenen Verteidiger.

Alternative Option: Ezri Konsa

Sollte eine Einigung mit John Stones nicht zustande kommen, wird Arsenal seine Aufmerksamkeit auf den Verteidiger von Aston Villa, Ezri Konsa, richten. Der 28-Jährige hat in den letzten Jahren konstante Leistungen gezeigt und ist zu einem Stammspieler der englischen Nationalmannschaft geworden. Dass Konsa bei der Weltmeisterschaft in allen 8 Spielen zum Einsatz kam, zeugt von seinem hohen Niveau.

Die Vielseitigkeit von Ezri Konsa gefällt Mikel Arteta. Er kann nicht nur in der Innenverteidigung, sondern auch auf der rechten Außenbahn zuverlässig agieren. Diese Eigenschaft ist für den Arsenal-Trainer, der häufig seine taktischen Formationen ändert, sehr wertvoll. Derzeit bereiten sich die Vereinsverantwortlichen darauf vor, Verhandlungen über beide Optionen aufzunehmen.

Die Verletzung von Saliba ist eine unerwartete Prüfung für Arsenal. Der Verein ergreift Maßnahmen, um die Defensive zu verstärken, ohne auf die Öffnung des Transferfensters im Januar zu warten. Schließlich erfordert der harte Wettbewerb in der Premier League und der Champions League eine tiefe Rotation und qualitativ hochwertige Ersatzspieler im Kader.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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