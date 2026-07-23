Honor Robot Phone angekündigt: Ein innovatives Smartphone, das Industriestandards neu definiert

Der chinesische Tech-Gigant Honor hat angekündigt, im August offiziell das neue Honor Robot Phone vorzustellen, ein Gerät, das den Mobilfunkmarkt revolutionieren könnte. Unternehmensvertreter betonen, dass dieses Gerät nicht nur Industriestandards neu definiert, sondern auch die traditionellen Vorstellungen von Form und Funktionalität von Smartphones vollständig aufbricht. Dies berichtet Ixbt.com .

Zusammen mit dem neuen Modell hat Honor auch seine visuelle Identität aktualisiert. Laut ixbt.com zeigt das Smartphone-Poster das neue Logo der Marke, das den bestehenden Schriftzug um ein spezielles grafisches Symbol namens "Honor Ring" ergänzt. Das Gerät wird den zukünftigen Kunden zudem unter dem neuen Slogan "Wage es zu denken, wage es anders zu sein" präsentiert.

Robotische Kamera und technische Möglichkeiten

Das herausragende Merkmal des Honor Robot Phone liegt in seinem Kamerasystem. Das Gerät ist mit einem speziellen robotischen "Arm" (Gimbal) ausgestattet, der im Gehäuse verborgen ist. Wenn der Benutzer die Aufnahme startet, fährt dieser Mechanismus mit einem Klick aus. Diese Technologie ermöglicht eine 360-Grad-Rotation der Kamera, automatische Bildkomposition und intelligente Objektverfolgung.

Auch die technischen Daten des Smartphones sind erstklassig. Es wird erwartet, dass das Gerät mit einem 6,4-Zoll-Flachbildschirm mit 1,5K-Auflösung ausgestattet ist. Für Geschwindigkeit und Leistung sorgt der Snapdragon 8 Ultra Prozessor der neuesten Generation, was das Gerät nicht nur im Design, sondern auch in der Leistung in die Flaggschiff-Klasse hebt.

Das Kameramodul besteht aus drei Einheiten, wobei ein 200-MP-Objektiv mit f/1.6-Blende als Hauptsensor dient. Ergänzt wird es durch ein 50-MP-Ultraweitwinkelmodul und einen weiteren 200-MP-Periskopsensor. Diese hochpräzise Optik in Kombination mit dem robotischen Mechanismus verspricht neue Horizonte in der mobilen Fotografie.

Diese Neuerung zeigt, dass Honor nach der Abspaltung von Huawei seinen eigenen, unabhängigen Innovationsweg konsequent weiterverfolgt. Die Integration robotischer Elemente in ein Smartphone deutet darauf hin, dass sich mobile Geräte in Zukunft von reinen Kommunikationsmitteln zu komplexen mechanischen Assistenten entwickeln werden.