Spiele sind jetzt auf der Amazon Prime Video Plattform verfügbar

Amazon hat die Integration seines Cloud-Gaming-Dienstes Luna in die Streaming-Plattform Prime Video angekündigt, um das Angebot weiter auszubauen. Nutzer können nun neben Filmen und Serien auch Spiele verschiedener Genres direkt in der App spielen. Dieser Schritt ist ein wichtiger strategischer Schritt, um die Amazon-Plattform zu einem zentralen Knotenpunkt für alle Arten von Unterhaltungsinhalten zu machen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Im Rahmen der neuen Funktion stehen den Nutzern beliebte Titel wie „Hogwarts Legacy“, „EA Sports FC 26“ und „Indiana Jones and the Great Circle“ zur Verfügung. Die Bibliothek enthält auch klassische Spiele wie „Clue“ und „Taboo“. Der Dienst wurde zunächst für Besitzer von Fire TV-Geräten in den USA und Großbritannien gestartet, das Unternehmen plant jedoch, bald weitere Regionen und Geräte einzubeziehen.

Integration von Streaming und Gaming

Amazon folgt bei der Umsetzung dieser Strategie dem Modell von Netflix. Wie bekannt ist, entwickelt Netflix seit einigen Jahren einen Spielebereich auf seiner Plattform. Amazons Vorteil ist jedoch, dass das Unternehmen bereits über einen eigenständigen Cloud-Gaming-Dienst namens Luna verfügte. Während früher eine separate App erforderlich war, können Prime-Mitglieder nun über einen speziellen „Games“-Bereich in der Prime Video-Oberfläche auf Spiele zugreifen.

Die Spielebibliothek umfasst nicht nur Produkte von Drittstudios, sondern auch exklusive Titel, die von Amazons eigener Spieleabteilung entwickelt wurden, wie „Courtroom Chaos“ und „Masters of the Universe: Legends Unite“. Laut Unternehmensvertretern wird die Spieleliste jeden Monat um neue Titel erweitert.

Gaming-Welt ohne teure Konsolen

Das Hauptziel von Amazon ist es, den Spielprozess so weit wie möglich zu vereinfachen und für jeden zugänglich zu machen. Dank der Luna-Cloud-Technologie benötigen Nutzer keine teuren Spielkonsolen oder leistungsstarke PCs. Spiele laden so einfach und schnell wie das Ansehen von Videos.

Jeff Gattis, General Manager von Amazon Games, betonte, dass das Finden und Installieren hochwertiger Spiele für viele Menschen nach wie vor ein komplexer Prozess sei. „Indem wir Luna in Prime Video integrieren, ermöglichen wir es den Nutzern, Spiele auf natürliche Weise zu entdecken. Wenn ihnen ein Spiel gefällt, klicken sie einfach auf eine Schaltfläche und der Prozess beginnt. Das bedeutet weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Genießen des Spiels“, sagt er.

Nutzer können spezielle Controller oder ihre Smartphones verwenden, um die Spiele zu steuern. Obwohl dieser Dienst für Nutzer in Usbekistan derzeit noch eingeschränkt ist, wird erwartet, dass ein solcher Schritt des globalen Tech-Giganten die digitale Unterhaltungsbranche weltweit in Zukunft grundlegend verändern wird. Amazon hat versprochen, den Dienst in den kommenden Monaten auf weitere Länder auszuweiten.