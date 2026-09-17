Xiaomi veröffentlicht Mijia Sterilizing Foot Bath 2

Xiaomi hat den Start der Vorbestellungen für ein neues Gerät zur Gesundheitsvorsorge zu Hause angekündigt: das Mijia Sterilizing Foot Bath 2. Laut ixbt.com ist dieses mit moderner Technologie ausgestattete Gadget darauf ausgelegt, Wasseranwendungen komfortabler und sicherer zu gestalten und tägliche Müdigkeit effektiv zu lindern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Preisgestaltung des neuen Geräts ist gestaffelt, mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 499 Yuan. Der Einstiegspreis liegt bei 419 Yuan, der aktuelle Vorverkaufspreis bei 409 Yuan. Der offizielle Verkaufsstart ist für den 22. September dieses Jahres um 10:00 Uhr geplant. Zudem wird ein zusätzliches Fußwasch-Set für 59 Yuan angeboten.

Sicherheit und moderne Sterilisation

Einer der wichtigsten Vorteile des Geräts ist das integrierte, patentierte UV-Sterilisationssystem. Das Ultraviolett-Element befindet sich direkt in den Wasserkanälen und sorgt laut Hersteller für eine Reinheit von 99,9 Prozent, ohne den Benutzer einer direkten Strahlung auszusetzen.

Die Höhe des Wasserreservoirs des Modells Mijia Sterilizing Foot Bath 2 wurde auf 382 mm erhöht. Dadurch kann der Wasserstand bis zur Wadenhöhe reichen, was tiefere und umfassendere Wärmebehandlungen ermöglicht. Das Gerät hat eine Leistung von 950 W, die Temperatur lässt sich in 1-Grad-Schritten von 35 bis 48 Grad regeln und der Timer ist von 5 bis 60 Minuten einstellbar.

Massage und einzigartiger „tropischer Regen“-Effekt

Das Gerät ist mit Funktionen für eine Drei-Zonen-Rollenmassage, Fußgewölbestütze und Fersenmassage ausgestattet, um verschiedene Bereiche der Fußsohlen umfassend zu behandeln. Zum Set gehört auch ein weiches Massagekissen aus TPE-Material.

Ein wesentliches Merkmal des Geräts ist das abnehmbare Sprühsystem, das den Nutzern einen einzigartigen „tropischen Regen“-Effekt bietet. Eine Zentrifugalpumpe befördert das Wasser zu den Düsen, wobei die Strahlhöhe in drei Stufen eingestellt werden kann. Diese Technologie sorgt dafür, dass das Wasser in sanften Strömen oder Tropfen auf den Fußrücken und Knöchel trifft, was den gesamten Fuß gründlich entspannt und erwärmt.

Für eine einfache Handhabung ist das Gadget mit einem siebenstufigen Schutzsystem, Rollen für den einfachen Transport, einem versteckten Griff sowie einem herausnehmbaren und waschbaren Filter ausgestattet.