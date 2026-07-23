Eine Legende der Luftfahrtgeschichte: Boeing 717 Flugzeuge werden außer Dienst gestellt

Die Ära der Boeing 717, ein einzigartiges Flugzeug auf dem globalen Luftfahrtmarkt, das als König der Kurzstreckenflüge gilt, geht zu Ende. Alaska Airlines hat offiziell angekündigt, im Rahmen einer umfassenden Flottenmodernisierung alle Flugzeuge dieses Modells aus dem Dienst zu nehmen. Diese Entscheidung bedeutet nicht nur eine technische Aktualisierung, sondern einen kompletten Wandel der regionalen Flugstrategie. Dies berichtet Nachrichten von.

Laut Ixbt.com wird Alaska Airlines ab 2028 damit beginnen, die Boeing 717-Flugzeuge in der Flotte von Hawaiian Airlines schrittweise durch modernere und kapazitätsstärkere Boeing 737-800-Modelle zu ersetzen. Dieser Prozess gilt als einer der wichtigsten Schritte bei der Integration von Hawaiian Airlines in die Alaska Air Group.

Eine neue Ära für Insel-Flüge

Die neuen Boeing 737-800-Flugzeuge werden hauptsächlich am Flughafen Honolulu stationiert und von lokalen Crews betrieben. Durch diese Änderung plant die Unternehmensführung, die Passagierkapazitäten auf den beliebten Routen zwischen den Hawaii-Inseln deutlich zu erhöhen. Dies wird den Transportkomfort für den Inlandstourismus und die lokale Bevölkerung weiter verbessern.

Das Modell Boeing 717 hat eine sehr interessante Vergangenheit in der Zivilluftfahrt. Ursprünglich wurde dieses Flugzeug von der McDonnell Douglas Corporation unter dem Namen MD-95 entwickelt. Nach der Fusion des Unternehmens mit Boeing im Jahr 1997 erhielt das Projekt jedoch den Namen Boeing 717. Das für 110-125 Passagiere ausgelegte Flugzeug war speziell für die Durchführung von Dutzenden Kurzstreckenflügen pro Tag angepasst.

Wenige Betreiber und technische Möglichkeiten

Flugzeuge dieses Modells wurden zwischen 1998 und 2006 produziert, wobei insgesamt nur 156 Exemplare vom Band liefen. Derzeit ist Hawaiian Airlines der weltweit größte Betreiber der Boeing 717. Die einzige weitere Fluggesellschaft, die dieses Modell weltweit kommerziell einsetzt, ist die US-amerikanische Delta Air Lines.

Die Boeing 717 zeichnete sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit, die schnelle Bodenabfertigung an Flughäfen und ihre Anpassungsfähigkeit an kurze Start- und Landebahnen aus. In geografisch komplexen Regionen wie den Hawaii-Inseln war sie viele Jahre lang ein unübertroffenes Transportmittel. Moderne Luftfahrtanforderungen, Treibstoffeffizienz und Umweltstandards erfordern jedoch den Ersatz älterer Modelle durch modernere Alternativen.

Der zukünftige Umstieg auf Boeing 737-800-Flugzeuge wird nicht nur die Kapazität erhöhen, sondern auch die Wartungskosten für Alaska Airlines senken. Eine einheitliche Flotte vereinfacht die Logistik und die Ersatzteilversorgung erheblich. Somit wird die Boeing 717, die bei Luftfahrtenthusiasten sehr beliebt ist, in den kommenden Jahren vollständig vom Himmel verschwinden.