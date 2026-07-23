Der katalanische Barcelona Klub sucht aktiv nach einem neuen Spieler, um die Angriffsreihe zu verstärken. Das Hauptziel für den Sportdirektor des Teams, Deco, ist der Stürmer von Atletico Madrid, Julian Alvarez. Da der Madrider Verein jedoch Verhandlungen über den Verkauf des argentinischen Stars ablehnt, sieht sich die Klubführung gezwungen, alternative Optionen in Betracht zu ziehen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Interessanterweise wurden in diesen Prozess auch moderne Technologien einbezogen. Laut dem Sportbericht hat ein System der künstlichen Intelligenz 5 Stürmer-Kandidaten analysiert, die am besten für Barcelona geeignet wären, falls der Transfer von Julian Alvarez nicht zustande kommt. Diese Liste enthält unerwartete Namen und hochkarätige Stars.

Joao Pedro — Die erste Wahl der KI

Laut KI-Analysen ist der Chelsea-Spieler Joao Pedro der geeignetste Kandidat für die Katalanen. Die Technologie bewertete seinen Spielstil hoch und betonte, dass er nicht nur als Mittelstürmer, sondern auch als zweiter Stürmer oder Spielmacher agieren kann. Seine Fähigkeit, als Bindeglied zwischen den Linien zu fungieren, und seine Aktivität im PressingPhilosophie passt perfekt.

Die Wahrscheinlichkeit dieses Transfers wird jedoch als gering eingeschätzt. Chelsea zahlte letztes Jahr 70 Millionen Euro für den Spieler und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2033 aus. Die KI bewertete die Eignung von Joao Pedro für das Team mit 9 Punkten, die Wahrscheinlichkeit für das Zustandekommen des Transfers jedoch mit nur 4 Punkten. Es ist klar, dass die Londoner ihren besten Spieler nicht ziehen lassen wollen.

Weitere alternative Optionen

Als zweiter Kandidat auf der Liste wird Victor Osimhen genannt. Der 27-jährige nigerianische Stürmer, der derzeit für Galatasaray spielt, zeichnet sich durch seine körperliche Stärke und seinen Torinstinkt aus. Die künstliche Intelligenz sieht in ihm einen würdigen Konkurrenten für Alvarez.

Darüber hinaus ergaben die Analysen, dass auch die folgenden Spieler für Barcelona nützlich sein könnten:

Joao Pedro (Chelsea) — multifunktionaler Stürmer;

Victor Osimhen (Galatasaray) — reiner Torjäger;

Lautaro Martinez (Inter) — erfahrener Anführer;

Dusan Vlahovic (Juventus) — junger und treffsicherer Stürmer;

Alexander Isak (Newcastle) — schneller und technisch versierter Akteur.

Bisher istFührung nicht bekannt, wie ernst sie diese Empfehlungen nimmt. Aber finanzielle Schwierigkeiten und hohe Preise auf dem Transfermarkt zwingen den Verein zu kreativeren Entscheidungen. Sollte die Option Julian Alvarez scheitern, wird erwartet, dass die Katalanen schnell ihre Aufmerksamkeit auf einen der Spieler dieser Liste richten.