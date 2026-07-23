Hojimirzayev-Doppelpack, Remis für Navbahor: 13. Spieltag beendet

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Hojimirzayev-Doppelpack, Remis für Navbahor: 13. Spieltag beendet

Der 13. Spieltag der usbekischen Superliga endete mit überraschenden Ergebnissen. Während ein Doppelpack von Anvarjon Hojimirzayev Dinamo einen wichtigen Sieg bescherte, kam Navbahor zu Hause nicht über ein Remis gegen Qizilqum hinaus.

Die letzten Partien des Spieltags boten eine Rote Karte, ein Tor in der Nachspielzeit und zwei Treffer innerhalb von vier Minuten. Diese Ergebnisse haben den Kampf im Tabellenmittelfeld weiter verschärft.

Hojimirzayev eröffnete das Spiel mit einem Tor

Es dauerte nur zwei Minuten, bis im Spiel zwischen Surkhon und Dinamo der erste Treffer fiel. Anvarjon Hojimirzayev traf früh und brachte die Gäste aus Samarkand in Führung.

In der zweiten Halbzeit geriet Dinamo in Bedrängnis. In der 61. Minute sah Amadou Doumbouya die Rote Karte, sodass das Team den Rest der Partie in Unterzahl bestreiten musste.

Dennoch erzielte Hojimirzayev in der 77. Minute seinen zweiten Treffer und schnürte den Doppelpack — 0:2.

Surkhon gelang erst in der 90.+3 Minute durch Humoyun Sherbotayev der Anschlusstreffer.

Endstand — 1:2, zugunsten von Dinamo.

Sieg trotz Unterzahl verteidigt

Nach dem Platzverweis gegen Doumbouya konnte Surkhon den Druck erhöhen. Doch Dinamo verteidigte nicht nur geschickt, sondern erzielte trotz Unterzahl sogar das zweite Tor.

Der unbestrittene Held des Spiels war Anvarjon Hojimirzayev:

Indikator

Ergebnis

Erstes Tor

2. Minute

Zweites Tor

77. Minute

Endstand

1:2

Platzverweis

Doumbouya, 61. Minute

Das späte Tor von Surkhon konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.

Navbahor hielt die Führung nur vier Minuten lang

Auch im Spiel Navbahor gegen Qizilqum in Taschkent fiel das erste Tor bereits in der ersten Halbzeit.

Dilshod Komilov brachte die Namanganer in der 15. Minute in Führung. Die Freude der 'Falken' währte jedoch nicht lange.

Vier Minuten später erzielte Nikola Kumborovic den Ausgleich — 1:1.

Obwohl beide Teams danach auf den Siegtreffer drängten, änderte sich das Ergebnis nicht mehr. Navbahor ließ zu Hause zwei Punkte liegen, während Qizilqum mit einem wichtigen Remis die Heimreise antrat.

Die Ergebnisse des 13. Spieltags

Superliga, 13. Spieltag

Surkhon — Dinamo — 1:2

Tore: Humoyun Sherbotayev, 90+3 — Anvarjon Hojimirzayev, 2, 77.
Platzverweis: Amadou Doumbouya, 61.

Navbahor — Qizilqum — 1:1

Tore: Dilshod Komilov, 15 — Nikola Kumborovic, 19.

Der Kampf in der Tabelle wird intensiver

Nach diesem Ergebnis konnte Dinamo drei wichtige Punkte einfahren und seine Tabellensituation verbessern.

Navbahor hätte mit einem Sieg näher an die Spitzenplätze heranrücken können. Für Qizilqum ist der Auswärtspunkt im Abstiegskampf von großer Bedeutung.

Der 13. Spieltag ist beendet, doch die Abstände im Mittel- und Tabellenkeller bleiben gering. Ein einziger Sieg am nächsten Spieltag kann die Platzierungen mehrerer Teams drastisch verändern.

War Anvarjon Hojimirzayev für Sie der beste Spieler des 13. Spieltags? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Ergebnisse mit anderen Superliga-Fans.

Anvarjon HojimirzayevNavbahorDinamoSurkhonQizilqum
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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